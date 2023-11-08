В Турции нашли подземный город: фото
Категория
Мир
Дата публикации

В Турции нашли подземный город: фото

Турции
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Источник:  online.ua

В Турции мужчина под собственным домом нашел подземный город в возрасте 2 000 лет

Подземный город в Турции: что стало известно

В турецком городе Кайсера местный житель обнаружил под собственным домом древний подземный город.

Подземный город в Турции
Фото: Haber Turk

По словам журналистов, он имеет несколько уровней, соединенных тоннелями.

57-летний Мустафа Халиджиоглу живет на улице, где расположено одно из туристических мест Кайсера – дом архитектора османского периода Мимара Синана, - сказано в сообщении.

Как удалось узнать, ранее подземный город, протяженностью около 200 м, использовали как жилое помещение, затем – как сарай, в результате чего в нем накопилось немало мусора.

Подземный город в Турции
Фото: Haber Turk

Затем над ним построили дома.

Мы вынесли всю грязь и обнаружили настоящий город на три, а кое-где четыре этажа. Нужно полностью его раскопать, – рассказывает журналистам Мустафа Халиджиоглу.

Подземный город в Турции
Фото: Haber Turk

Кроме того, утверждается, что мужчина обнаружил подземелье еще 5 лет назад.

Во Львовской области были найдены остатки культового сооружения

Еще в августе 2023 года во Львовской области в историко-культурном заповеднике "Стильское городище" на территории городища-святилища в урочище "Печера", близ села Илов, провели археологические раскопки.

Там удалось найти остатки культового сооружения.

В течение нескольких недель исследования территории общей площадью около 200 м2 археологи установили, что городище – многослойная достопримечательность.

На территории нашли комплекс древних сооружений от IV тысячелетия до нашей эры и в эпоху Киевской Руси. В частности, обнаружили общественное сооружение на столбах у капища языческого периода, - сказано в сообщении.

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