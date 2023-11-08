В Турции нашли подземный город: фото

В Турции мужчина под собственным домом нашел подземный город в возрасте 2 000 лет
Подземный город в Турции: что стало известно
В турецком городе Кайсера местный житель обнаружил под собственным домом древний подземный город.
По словам журналистов, он имеет несколько уровней, соединенных тоннелями.
Как удалось узнать, ранее подземный город, протяженностью около 200 м, использовали как жилое помещение, затем – как сарай, в результате чего в нем накопилось немало мусора.
Затем над ним построили дома.
Кроме того, утверждается, что мужчина обнаружил подземелье еще 5 лет назад.
Во Львовской области были найдены остатки культового сооружения
Еще в августе 2023 года во Львовской области в историко-культурном заповеднике "Стильское городище" на территории городища-святилища в урочище "Печера", близ села Илов, провели археологические раскопки.
Там удалось найти остатки культового сооружения.
В течение нескольких недель исследования территории общей площадью около 200 м2 археологи установили, что городище – многослойная достопримечательность.
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