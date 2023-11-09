Портрет Шекспира отправили в космос — известна причина

Британский режиссер Джек Джуэрс и аэрокосмическая компания Sent Into Space отправили портрет Уильяма Шекспира в космос в честь 400-летия его книги «Первое фолио».
Шекспир в космосе
Согласно пресс-релизу inVerse Films, портрет драматурга, прикрепленный к метеорологическому шару с камерой и GPS-трекером, сопровождался речью из фильма «Сон в летнюю ночь», там был доставлен в верхние слои атмосферы Земли.
Команда аэрокосмической компании Sent Into Space помогла совершить полет в космос.
Полет совершили в рамках съемок короткометражной ленты «Влюбленные и сумасшедшие». В нем женщина участвует в художественном конкурсе, пытаясь запустить портрет Шекспира в воздух.
Режиссер Джек Джуэрс готовит шесть шесть короткометражных фильмов о Уильяме Шекспире.
Все они будут посвящены 400-летию Первого фолио, которое было издано 8 ноября 1623 года.
Что известно о «Первом фолио»
В книгу вошли почти все пьесы английского драматурга (за исключением «Перикла» и «Двух знатных родственников»).
Около 1000 экземпляров фолио, первоначально опубликованного под названием «Комедии, истории и трагедии Уильяма Шекспира», были напечатаны через семь лет после его смерти.
К тому же более 900 страниц вошли из 36 пьес. Без него 18 пьес, включая Макбета, были бы потеряны.
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