Портрет Шекспира отправили в космос — известна причина

Британский режиссер Джек Джуэрс и аэрокосмическая компания Sent Into Space отправили портрет Уильяма Шекспира в космос в честь 400-летия его книги «Первое фолио».

Шекспир в космосе

Согласно пресс-релизу inVerse Films, портрет драматурга, прикрепленный к метеорологическому шару с камерой и GPS-трекером, сопровождался речью из фильма «Сон в летнюю ночь», там был доставлен в верхние слои атмосферы Земли.

Команда аэрокосмической компании Sent Into Space помогла совершить полет в космос.

A king of infinite space… 400 years after the publication of his ‘first folio’ of works, Shakespeare’s portrait is sent into space. pic.twitter.com/NBUHu5dWzA — St Modan's English, RE and Literacy (@StModanEnglish) November 9, 2023

Полет совершили в рамках съемок короткометражной ленты «Влюбленные и сумасшедшие». В нем женщина участвует в художественном конкурсе, пытаясь запустить портрет Шекспира в воздух.

Режиссер Джек Джуэрс готовит шесть шесть короткометражных фильмов о Уильяме Шекспире.

Все они будут посвящены 400-летию Первого фолио, которое было издано 8 ноября 1623 года.

Что известно о «Первом фолио»

В книгу вошли почти все пьесы английского драматурга (за исключением «Перикла» и «Двух знатных родственников»).

Около 1000 экземпляров фолио, первоначально опубликованного под названием «Комедии, истории и трагедии Уильяма Шекспира», были напечатаны через семь лет после его смерти.

К тому же более 900 страниц вошли из 36 пьес. Без него 18 пьес, включая Макбета, были бы потеряны.