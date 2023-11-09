Портрет Шекспира отправили в космос — известна причина
Категория
Культура
Дата публикации

Портрет Шекспира отправили в космос — известна причина

Шекспир
Читати українською

Британский режиссер Джек Джуэрс и аэрокосмическая компания Sent Into Space отправили портрет Уильяма Шекспира в космос в честь 400-летия его книги «Первое фолио».

Шекспир в космосе

Согласно пресс-релизу inVerse Films, портрет драматурга, прикрепленный к метеорологическому шару с камерой и GPS-трекером, сопровождался речью из фильма «Сон в летнюю ночь», там был доставлен в верхние слои атмосферы Земли.

Команда аэрокосмической компании Sent Into Space помогла совершить полет в космос.

Полет совершили в рамках съемок короткометражной ленты «Влюбленные и сумасшедшие». В нем женщина участвует в художественном конкурсе, пытаясь запустить портрет Шекспира в воздух.

Режиссер Джек Джуэрс готовит шесть шесть короткометражных фильмов о Уильяме Шекспире.

Все они будут посвящены 400-летию Первого фолио, которое было издано 8 ноября 1623 года.

Что известно о «Первом фолио»

В книгу вошли почти все пьесы английского драматурга (за исключением «Перикла» и «Двух знатных родственников»).

Около 1000 экземпляров фолио, первоначально опубликованного под названием «Комедии, истории и трагедии Уильяма Шекспира», были напечатаны через семь лет после его смерти.

К тому же более 900 страниц вошли из 36 пьес. Без него 18 пьес, включая Макбета, были бы потеряны.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Альбом Джамалы QIRIM номинирован на Шевченковскую премию 2024 года — видео
Джамала
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Турции нашли подземный город: фото
Турции
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Борьба с РФ и защита ЛГБТИК+. KyivPride Award 2023 объявил лауреатов
KyivPride Award 2023

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.