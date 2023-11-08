Борьба с РФ и защита ЛГБТИК+. KyivPride Award 2023 объявил лауреатов

В Киеве 7 ноября прошла церемония награждения лауреатов второй премии в сфере ЛГБТИК+ активизма KyivPride Award 2023. Награду вручали за значительный вклад в борьбу с Россией и в защиту и продвижение прав и видимости ЛГБТИК+ людей.

Кто получил премию KyivPride Award 2023

"ЛГБТИК+волонтер(ка) года" - Джул Сироус, волонтер безопасности "КиевПрайда", военный волонтер, а сейчас боевой медик;

"ЛГБТИК+френдли бизнес года" - издательство "Видавництво";

"Международный(а) союзник(на) года" — организация European Pride Organizers Association;

"ЛГБТИК+организация года" - "ЛГБТИК-военные за равные права";

"Квир-блогер(ка) года" - Саша Драгли.

Сооснователь издательства "Видавництво" Илья Стронговский пообещал издать еще "больше лучших книг обо всех цветах спектра".

Для меня немного сюреалистически осознавать, что наш многолетний вклад заметили и оценили, но рад разделить эту награду с Лилеей Омельяненко и всем коллективом «Видавництва». Поделиться

Также почетные награды получили 5 ЛГБТИК военных: Виктор Пилипенко, Настя Конфедерат, Петр Жеруха, Борис Хмилевский и Антонина Романова.

Что известно о законе о зарегистрированных партнерствах

Законопроект № 9103 "Об институте регистрируемых партнерств" позволит парам, которые не хотят или не могут заключить брак, получить такие же права, что и женатые.

Минюст заявляет, что принятие законопроекта позволит Украине выполнить свои обязательства по статье 8 Конвенции о правах человека. Поэтому исчезнут основания подавать иски в Европейский суд по правам человека против Украины из-за дискриминации.

В октябре Минобороны Украины выступило в поддержку законопроекта. Если его примут, регистрируемое партнерство смогут заключать однополые и разнополые пары.