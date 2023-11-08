Борьба с РФ и защита ЛГБТИК+. KyivPride Award 2023 объявил лауреатов

В Киеве 7 ноября прошла церемония награждения лауреатов второй премии в сфере ЛГБТИК+ активизма KyivPride Award 2023. Награду вручали за значительный вклад в борьбу с Россией и в защиту и продвижение прав и видимости ЛГБТИК+ людей.
Кто получил премию KyivPride Award 2023
"ЛГБТИК+волонтер(ка) года" - Джул Сироус, волонтер безопасности "КиевПрайда", военный волонтер, а сейчас боевой медик;
"ЛГБТИК+френдли бизнес года" - издательство "Видавництво";
"Международный(а) союзник(на) года" — организация European Pride Organizers Association;
"ЛГБТИК+организация года" - "ЛГБТИК-военные за равные права";
"Квир-блогер(ка) года" - Саша Драгли.
Сооснователь издательства "Видавництво" Илья Стронговский пообещал издать еще "больше лучших книг обо всех цветах спектра".
Также почетные награды получили 5 ЛГБТИК военных: Виктор Пилипенко, Настя Конфедерат, Петр Жеруха, Борис Хмилевский и Антонина Романова.
Что известно о законе о зарегистрированных партнерствах
Законопроект № 9103 "Об институте регистрируемых партнерств" позволит парам, которые не хотят или не могут заключить брак, получить такие же права, что и женатые.
Минюст заявляет, что принятие законопроекта позволит Украине выполнить свои обязательства по статье 8 Конвенции о правах человека. Поэтому исчезнут основания подавать иски в Европейский суд по правам человека против Украины из-за дискриминации.
В октябре Минобороны Украины выступило в поддержку законопроекта. Если его примут, регистрируемое партнерство смогут заключать однополые и разнополые пары.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-