Боротьба з РФ та захист ЛГБТІК+. KyivPride Award 2023 оголосив лауреатів

У Києві 7 листопада пройшла церемонія нагородження лауреатів другої премії у сфері ЛГБТІК+ активізму KyivPride Award 2023. Відзнаку вручали за значний внесок в боротьбу з Росією і в захист та просування прав та видимості ЛГБТІК+ людей.

Хто отримав премію KyivPride Award 2023

"ЛГБТІК+волонтер(ка) року" — Джул Сіроус, волонтер безпеки "КиївПрайду", військовий волонтер, а зараз бойовий медик;

"ЛГБТІК+френдлі бізнес року" — видавництво "Видавництво";

"Міжнародний(а) союзник(ця) року" — організація European Pride Organizers Association;

"ЛГБТІК+організація року" — "ЛГБТІК-військові за рівні права";

"Квір-блогер(ка) року" — Сашко Драглі.

Співзасновник видавництва "Видавництво" Ілля Стронґовський пообіцяв видати ще “більше найкращих книжок про всі кольори спектру”.

Для мене трохи сюреалістично усвідомлювати, що наш багаторічний внесок зауважили і оцінили, але втішений розділити цю нагороду з Лілеєю Омельяненко та всім колективом «Видавництва». Поширити

Також почесні нагороди отримали 5 ЛГБТІК+ військових: Віктор Пилипенко, Настя Конфедерат, Петро Жеруха, Борис Хмілевський та Антоніна Романова.

Що відомо про закон про реєстровані партнерства

Законопроєкт № 9103 “Про інститут реєстрованих партнерств” дозволить парам, які не хочуть або не можуть укласти шлюб, отримати такі ж права, що й одружені.

Мін'юст заявляє, що ухвалення законопроєкту дозволить Україні виконати свої зобов'язання зі статті 8 Конвенції про права людини. Через це зникнуть підстави подавати позови до Європейського суду з прав людини проти України через дискримінацію.

У жовтні Міноборони України виступило на підтримку законопроєкту. Якщо його ухвалять, реєстроване партнерство зможуть укладати одностатеві та різностатеві пари.