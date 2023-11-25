Лазерное сообщение с расстояния 10 млн миль. NASA провело уникальный эксперимент

В ходе эксперимента впервые лазерный луч с закодированными данными ученые отправили далеко за пределы Луны – с расстояния почти в 16 млн км, и достигли телескопа Хейла в Пасадене, штат Калифорния.

Лазерная смска за 10 млн миль

Инновационный эксперимент на борту миссии NASA "Психея" успешно провел отдаленную демонстрацию лазерной связи

Об этом сообщает CNN.

В настоящее время комический аппарат "Психея", запущенный в середине октября, направляется к тому, чтобы впервые в истории человечества зафиксировать находящийся между орбитами Марса и Юпитера металлический астероид.

Следующие шесть лет он пролетит около 3,6 млрд км, чтобы добраться до своего тезки, расположенного во внешней части главного астероидного пояса.

Вместе с ним в пути будет демонстрироваться технология оптической связи дальнего космоса (DSOC), которая будет выполнять свою миссию в течение первых двух лет путешествия.

Демонстрация технологии была разработана как самый отдаленный эксперимент космического агентства США по высокоскоростной лазерной связи, тестирующей отправку и получение данных на Землю и с Земли с помощью невидимого лазера ближнего инфракрасного диапазона.

Лазер может передавать данные со скоростью, что в 10-100 раз превышает скорость традиционных радиоволновых систем, используемых NASA в других миссиях. В случае полного успеха в течение следующих нескольких лет, этот эксперимент может стать будущей основой технологии, которая будет использоваться для связи с людьми, исследующими Марс. Поделиться

Недавно DSOC достиг того, что инженеры назвали "первым светом", успешно отправив и получив свои первые данные.

В ходе эксперимента впервые был отправлен лазерный луч с закодированными данными далеко за пределы Луны. Тестовые данные были отправлены с расстояния почти в 16 млн км и достигли телескопа Хэйла в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института в Пасадене, штат Калифорния. Поделиться

Расстояние между DSOC и Хейлом было примерно в 40 раз больше, чем расстояние Луны от Земли.

Достижение первого света является одной из многих важных вех DSOC в ближайшие месяцы, прокладывающей путь к более высоким скоростям передачи данных, способных передавать научную информацию, изображения высокой четкости и потоковое видео в поддержку следующего гигантского скачка человечества – отправки людей на Марс, – отметила Труди Кортес, директор по демонстрации технологий в Управлении космических миссий NASA Поделиться

Астрономы обнаружили два горячих Юпитера

Уже 5 лет космический телескоп TESS занимается поиском экзопланет, то есть планет, расположенных вне Солнечной системы. Для этого обсерватория проводит наблюдение примерно за 200 000 самых ярких звезд, которые расположены недалеко от Солнца.

Группа астрономов официально подтвердила, что были обнаружены две новые планеты, являющиеся газовыми гигантами и принадлежащие к классу горячие Юпитеры. Согласно исследованию, обе планеты вращаются вокруг звезд красных гигантов, при этом TOI-4377 b расположена в 1486 световых годах от нас, а TOI-4551 b — в 704 световых годах от Земли.

Экзопланета TOI-4377 b. По словам ученых, этот газовый гигант имеет 0,96 масс Юпитера и 1,35 диаметра Юпитера. При этом он вращается вокруг своей звезды на очень близком расстоянии, которое составляет 0,058 астрономической единицы (а.е.). Одна такая единица равняется примерно 150 млн км. Полное вращение вокруг звезды планета совершает за 4,38 земных суток, то есть год здесь длится чуть больше половины земной недели.

Экзопланета TOI-4551 b. Этот газовый гигант имеет 1,49 массы Юпитера, а его диаметр ученые оценивают как на 6% больше, чем у самой большой планеты Солнечной системы. Экзопланета также находится близко к своей звезде, хотя в 2 раза дальше, чем TOI-4377 b, то есть на расстоянии 0,1 а.е. При этом год здесь имеет продолжительность 10 земных суток.

Ученые считают, что это не просто новые горячие Юпитеры, а представители редкого типа огромных планет, имеющих короткий орбитальный период вращения вокруг звезд и находящихся рядом с красными гигантами. Горячие Юпитеры обладают схожими свойствами с самой большой планетой Солнечной системы, но они имеют более высокую температуру и находятся очень близко к своим звездам.