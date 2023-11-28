NASA безкоштовно відправить імена всіх охочих на супутник Юпітера

Акція відбудеться вже у 2024 році, коли космічно-дослідницький апарат Europa Clipper полетить на супутник Юпітера – Європу.
Космічна акція від NASA
NASA відправить на супутник Юпітера Європу імена всіх охочих, а відбудеться це вже у 2024 році – під час місії космічно-дослідницького апарату Europa Clipper.
Про це повідомляє NASA у соцмережі Х.
Відправити своє або чиєсь ім'я на супутник Юпітера можна безкоштовно за посиланням. Учасникам потрібно вказати своє ім'я, прізвище, електронну пошту, країну проживання та індекс. Усі імена запишуть на мікрочип.
На космічному кораблі до супутника Юпітера також вирушить вірш американської поетки Ади Лімон.
Лазерна смска за 10 млн миль
Інноваційний експеримент на борту місії NASA "Психея" успішно провів найвіддаленішу демонстрацію лазерного зв'язку
Наразі комічний апарат "Психея", запущений в середині жовтня, прямує до того, щоб уперше в історії людства зафіксувати металевий астероїд, що знаходиться між орбітами Марса і Юпітера.
Наступні шість років він пролетить близько 3,6 млрд км, щоб дістатися до свого тезки, розташованого в зовнішній частині головного астероїдного поясу.
Разом з ним у дорозі буде демонструватися технологія оптичного зв'язку далекого космосу (DSOC), яка виконуватиме власну місію протягом перших двох років подорожі.
Демонстрація технології була розроблена як найвіддаленіший експеримент космічного агентства США з високошвидкісного лазерного зв'язку, що тестує відправлення і отримання даних на Землю і з Землі за допомогою невидимого лазера ближнього інфрачервоного діапазону.
Нещодавно DSOC досягнув того, що інженери назвали "першим світлом", успішно відправивши та отримавши свої перші дані.
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