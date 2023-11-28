NASA безкоштовно відправить імена всіх охочих на супутник Юпітера
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

NASA безкоштовно відправить імена всіх охочих на супутник Юпітера

NASA
Європа

Акція відбудеться вже у 2024 році, коли космічно-дослідницький апарат Europa Clipper полетить на супутник Юпітера – Європу.

Космічна акція від NASA

NASA відправить на супутник Юпітера Європу імена всіх охочих, а відбудеться це вже у 2024 році – під час місії космічно-дослідницького апарату Europa Clipper.

Про це повідомляє NASA у соцмережі Х.

Надішліть своє ім'я до Юпітера на борту Europa Clipper. За допомогою електронного променя ми викарбуємо ваше ім'я, імена ваших друзів та членів сім'ї, навіть ім'я вашого домашнього улюбленця на спеціальному чипі. Вартість: 0,00 дол, – написали в NASA.

Відправити своє або чиєсь ім'я на супутник Юпітера можна безкоштовно за посиланням. Учасникам потрібно вказати своє ім'я, прізвище, електронну пошту, країну проживання та індекс. Усі імена запишуть на мікрочип.

На космічному кораблі до супутника Юпітера також вирушить вірш американської поетки Ади Лімон.

Лазерна смска за 10 млн миль

Інноваційний експеримент на борту місії NASA "Психея" успішно провів найвіддаленішу демонстрацію лазерного зв'язку

Наразі комічний апарат "Психея", запущений в середині жовтня, прямує до того, щоб уперше в історії людства зафіксувати металевий астероїд, що знаходиться між орбітами Марса і Юпітера.

Наступні шість років він пролетить близько 3,6 млрд км, щоб дістатися до свого тезки, розташованого в зовнішній частині головного астероїдного поясу.

Разом з ним у дорозі буде демонструватися технологія оптичного зв'язку далекого космосу (DSOC), яка виконуватиме власну місію протягом перших двох років подорожі.

Демонстрація технології була розроблена як найвіддаленіший експеримент космічного агентства США з високошвидкісного лазерного зв'язку, що тестує відправлення і отримання даних на Землю і з Землі за допомогою невидимого лазера ближнього інфрачервоного діапазону.

Лазер може передавати дані зі швидкістю, що в 10-100 разів перевищує швидкість традиційних радіохвильових систем, які NASA використовує в інших місіях. У разі повного успіху протягом наступних кількох років цей експеримент може стати майбутньою основою технології, яка буде використовуватися для зв'язку з людьми, що досліджують Марс.

Нещодавно DSOC досягнув того, що інженери назвали "першим світлом", успішно відправивши та отримавши свої перші дані.

Під час експерименту вперше було відправлено лазерний промінь із закодованими даними далеко за межі Місяця. Тестові дані були відправлені з відстані майже 16 млн км і досягли телескопа Хейла в Паломарській обсерваторії Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені, штат Каліфорнія.

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