NASA бесплатно отправит имена всех желающих на спутник Юпитера
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

NASA бесплатно отправит имена всех желающих на спутник Юпитера

NASA
Планета Европа
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Акция состоится уже в 2024 году, когда космический исследовательский аппарат Europa Clipper полетит на спутник Юпитера – Европу.

Космическая акция от NASA

NASA отправит на спутник Юпитера Европу имена всех желающих, а произойдет это уже в 2024 году во время миссии космического исследовательского аппарата Europa Clipper.

Об этом сообщает NASA в соцсети Х.

Отправьте свое имя к Юпитеру на борту Europa Clipper. С помощью электронного луча мы отчеканим ваше имя, имена ваших друзей и членов семьи, даже имя вашего домашнего питомца на специальном чипе. Стоимость: 0,00 долл, – написали в NASA.

Отправить свое или чье-то имя на спутник Юпитера можно бесплатно по ссылке. Участникам нужно указать свое имя, фамилию, электронную почту, страну проживания и индекс. Все имена запишут на микрочип.

На космическом корабле к спутнику Юпитера также отправится стихотворение американской поэтессы Ады Лимон.

Лазерная смска за 10 млн миль

Инновационный эксперимент на борту миссии NASA "Психея" успешно провел отдаленную демонстрацию лазерной связи

В настоящее время комический аппарат "Психея", запущенный в середине октября, направляется к тому, чтобы впервые в истории человечества зафиксировать находящийся между орбитами Марса и Юпитера металлический астероид.

Следующие шесть лет он пролетит около 3,6 млрд км, чтобы добраться до своего тезки, расположенного во внешней части главного астероидного пояса.

Вместе с ним в пути будет демонстрироваться технология оптической связи дальнего космоса (DSOC), которая будет выполнять свою миссию в течение первых двух лет путешествия.

Демонстрация технологии была разработана как самый отдаленный эксперимент космического агентства США по высокоскоростной лазерной связи, тестирующей отправку и получение данных на Землю и с Земли с помощью невидимого лазера ближнего инфракрасного диапазона.

Лазер может передавать данные со скоростью, что в 10-100 раз превышает скорость традиционных радиоволновых систем, используемых NASA в других миссиях. В случае полного успеха в течение следующих нескольких лет, этот эксперимент может стать будущей основой технологии, которая будет использоваться для связи с людьми, исследующими Марс.

Недавно DSOC достиг того, что инженеры назвали "первым светом", успешно отправив и получив свои первые данные.

В ходе эксперимента впервые был отправлен лазерный луч с закодированными данными далеко за пределы Луны. Тестовые данные были отправлены с расстояния почти в 16 млн км и достигли телескопа Хэйла в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института в Пасадене, штат Калифорния.

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