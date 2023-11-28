NASA бесплатно отправит имена всех желающих на спутник Юпитера

Акция состоится уже в 2024 году, когда космический исследовательский аппарат Europa Clipper полетит на спутник Юпитера – Европу.

Космическая акция от NASA

NASA отправит на спутник Юпитера Европу имена всех желающих, а произойдет это уже в 2024 году во время миссии космического исследовательского аппарата Europa Clipper.

Об этом сообщает NASA в соцсети Х.

#CyberMonday deal! Send your name to Jupiter aboard our @EuropaClipper spacecraft. We'll use an electron beam to etch your name, your friends' and family members' names, even your pet's name onto a special chip. Cost: $0.00.



Sign up today! https://t.co/KnyYulA83M pic.twitter.com/twt2CJ9kZl — NASA (@NASA) November 27, 2023

Отправьте свое имя к Юпитеру на борту Europa Clipper. С помощью электронного луча мы отчеканим ваше имя, имена ваших друзей и членов семьи, даже имя вашего домашнего питомца на специальном чипе. Стоимость: 0,00 долл, – написали в NASA. Поделиться

Отправить свое или чье-то имя на спутник Юпитера можно бесплатно по ссылке. Участникам нужно указать свое имя, фамилию, электронную почту, страну проживания и индекс. Все имена запишут на микрочип.

На космическом корабле к спутнику Юпитера также отправится стихотворение американской поэтессы Ады Лимон.

Лазерная смска за 10 млн миль

Инновационный эксперимент на борту миссии NASA "Психея" успешно провел отдаленную демонстрацию лазерной связи

В настоящее время комический аппарат "Психея", запущенный в середине октября, направляется к тому, чтобы впервые в истории человечества зафиксировать находящийся между орбитами Марса и Юпитера металлический астероид.

Следующие шесть лет он пролетит около 3,6 млрд км, чтобы добраться до своего тезки, расположенного во внешней части главного астероидного пояса.

Вместе с ним в пути будет демонстрироваться технология оптической связи дальнего космоса (DSOC), которая будет выполнять свою миссию в течение первых двух лет путешествия.

Демонстрация технологии была разработана как самый отдаленный эксперимент космического агентства США по высокоскоростной лазерной связи, тестирующей отправку и получение данных на Землю и с Земли с помощью невидимого лазера ближнего инфракрасного диапазона.

Лазер может передавать данные со скоростью, что в 10-100 раз превышает скорость традиционных радиоволновых систем, используемых NASA в других миссиях. В случае полного успеха в течение следующих нескольких лет, этот эксперимент может стать будущей основой технологии, которая будет использоваться для связи с людьми, исследующими Марс. Поделиться

Недавно DSOC достиг того, что инженеры назвали "первым светом", успешно отправив и получив свои первые данные.