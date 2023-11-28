NASA бесплатно отправит имена всех желающих на спутник Юпитера

Акция состоится уже в 2024 году, когда космический исследовательский аппарат Europa Clipper полетит на спутник Юпитера – Европу.
Космическая акция от NASA
NASA отправит на спутник Юпитера Европу имена всех желающих, а произойдет это уже в 2024 году во время миссии космического исследовательского аппарата Europa Clipper.
Об этом сообщает NASA в соцсети Х.
Отправить свое или чье-то имя на спутник Юпитера можно бесплатно по ссылке. Участникам нужно указать свое имя, фамилию, электронную почту, страну проживания и индекс. Все имена запишут на микрочип.
На космическом корабле к спутнику Юпитера также отправится стихотворение американской поэтессы Ады Лимон.
Лазерная смска за 10 млн миль
Инновационный эксперимент на борту миссии NASA "Психея" успешно провел отдаленную демонстрацию лазерной связи
В настоящее время комический аппарат "Психея", запущенный в середине октября, направляется к тому, чтобы впервые в истории человечества зафиксировать находящийся между орбитами Марса и Юпитера металлический астероид.
Следующие шесть лет он пролетит около 3,6 млрд км, чтобы добраться до своего тезки, расположенного во внешней части главного астероидного пояса.
Вместе с ним в пути будет демонстрироваться технология оптической связи дальнего космоса (DSOC), которая будет выполнять свою миссию в течение первых двух лет путешествия.
Демонстрация технологии была разработана как самый отдаленный эксперимент космического агентства США по высокоскоростной лазерной связи, тестирующей отправку и получение данных на Землю и с Земли с помощью невидимого лазера ближнего инфракрасного диапазона.
Недавно DSOC достиг того, что инженеры назвали "первым светом", успешно отправив и получив свои первые данные.
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