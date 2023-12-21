В NASA назвали объемы украденного Россией украинского зерна
Категория
Украина
Дата публикации

В NASA назвали объемы украденного Россией украинского зерна

Зерно
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Источник:  Bloomberg

Аналитики NASA отмечают, что только в течение этого года Россия собрала на оккупированных территориях Украины около 6,4 млн. тонн пшеницы и почти 1,5 млн. тонн подсолнечника.

Что известно об объемах украденного Россией украинского зерна

Аналитики NASA подчеркивают, что страна-агрессорка выращивает на оккупированных территориях Украины миллионы тонн ключевых видов зерновых и других сельскохозяйственных культур, оценить точные объемы которых очень трудно.

Подчеркивается, что часть выращенных сельскохозяйственных культур на оккупированных украинских территориях потребляется в пределах этих регионов, а часть российские оккупанты вывозят в РФ, смешивают с собственным зерном и продают за границу.

По информации в рамках программы NASA по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству и со ссылкой на спутниковые снимки, удалось узнать, что речь идет очень большие объемы украденного зерна.

РФ ворует зерно с оккупированных украинских территорий
Карта кражи РФ зерна с оккупированных украинских территорий

Что известно об экспорте РФ украденного украинского зерна

Также исследование NASA Harvest показывает, что в 2023 году около 7% сельскохозяйственных угодий Украины были заброшены, в основном вдоль линии фронта.

Исследователи не предоставляют информацию о том, какую часть украденной украинской сельхозпродукции Россия продает за границу, однако исследование позволяет получить представление о том, какое количество потенциально может быть смешано с российскими грузами, направляющимися на продажу в страны Африки и Ближнего Востока.

По информации Минсельхоза США, производство пшеницы в Украине упало на треть после широкомасштабного вторжения РФ.

Как цитировали ранее пропагандистские СМИ российского диктатора Владимира Путина, в декабре в общий урожай РФ "включат" от 5 до 6 млн тонн зерна из захваченных регионов Украины.

При этом в Украинской зерновой ассоциации отмечают, что сумма может быть еще больше, поскольку на оккупированных территориях производится около 15-16 млн. тонн всех сельскохозяйственных культур.

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