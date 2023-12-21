У NASA назвали обсяги вкраденого Росією українського зерна

Аналітики NASA зазначають, що тільки протягом цього року Росія зібрала на окупованих територіях України близько 6,4 млн тон пшениці та майже 1,5 млн тонн соняшника.

Що відомо про обсяги вкраденого Росією українського зерна

Аналітики NASA підкреслюють, що країна-агресорка вирощує на окупованих територіях України мільйони тон ключових видів зернових і інших сільскогосподарських культур, оцінити точні обсяги яких дуже важко.

Підкреслюється, що частина вирощених сільскогосподарських культур на окупованих українських територіях споживається у межах цих регіонів, а частину російські окупанти вивозять до РФ, змішують із власним зерном і продають за кордон.

За інформацією у рамках програми NASA з продовольчої безпеки та сільського господарства та із посиланням на супутникові знімки вдалось дізнатись, що мова йде дуже великі обсяги вкраденого зерна.

Карта крадіжки РФ зерна з окупованих українських територій

Що відомо про експорт РФ вкраденого українського зерна

Також дослідження NASA Harvest показує, що у 2023 році близько 7% сільськогосподарських угідь України було занедбано, в основному вздовж лінії фронту.

Дослідники не надають інформації про те, яку частину вкраденої української сільгоспродукції Росія продає за кордон, однак дослідження дозволяє отримати уявлення про те, яка кількість потенційно може бути змішана з російськими вантажами, що прямують на продаж до країн Африки та Близького Сходу.

За інформацією Мінсільгоспу США, виробництво пшениці в Україні впало на третину після широкомасштабного вторгнення РФ.

Як цитували раніше пропагандистські ЗМІ російського диктатора Володимира Путіна, у грудні до загального врожаю РФ "включать" від 5 до 6 млн тонн зерна із захоплених регіонів України.

При цьому в Українській зерновій асоціації зазначають, що сума може бути ще більшою, оскільки на окупованих територіях виробляється близько 15-16 млн тонн усіх сільськогосподарських культур.