Скільки зерна вкрала РФ на окупованих територіях України — відповідь Шмигаля

Прем’єр-міністр також розповів про обсяги врожаю на контрольованих землях і продовольчу допомогу світу.

Шмигаль озвучив вартість зернових, вкрадених Росією на окупованих територіях

Російські загарбники вкрали мільйони тонн зернових загальною вартістю в розмірі близько одного мільярда доларів на тимчасово окупованих територіях України.

Він зазначив, що РФ хоче максимально загострити продовольчу кризу у світі. Водночас український аграрний експорт є стабілізуючим фактором на глобальному ринку продовольства.

Цьогорічний прогноз урожаю в Україні — понад 79 млн тонн. Для внутрішніх потреб достатньо 25%, решту спрямовуємо туди, де є загроза голоду. До програми Володимира Зеленського Grain from Ukraine приєдналися 30 країн і міжнародних організацій, які залучили 180 млн доларів. 170 тис. тонн продовольства спрямували до Ефіопії, Сомалі та Кенії. Ще 25 тис. тонн відправимо до Нігерії, — розповів Шмигаль. Поширити

У межах саміту прем’єр закликав активніше долучатися до ініціативи Grain from Ukraine, підтримати Формулу миру, пропоновану Зеленським, і сприяти її реалізації.

Росія має бути суворо покарана за агресію, масові вбивства та розкрадання українського зерна. Трагедія, подібна до Голодомору, не повториться ні в Україні, ні в будь-якому іншому куточку планети, — підсумував глава українського уряду. Поширити

Окупанти вивозять українське зерно

Як зазначається, з порту у Бердянську, який зараз контролюється окупантами, відправилася нова баржа з українським зерном.

Окупаційна адміністрація тимчасово окупованої території Запорізької області, розуміючи, що її влада не буде довготривалою, грабує українських аграріїв для особистого збагачення.

Всіх фермерів регіону примушують здавати зерно окупантам за фіксованою ціною, яка набагато нижча ринкової. Після цього зерно "перепродається" за ринковими цінами й вивозиться через порти регіону. У повідомленні зауважують, що різницю у ціні з продажу окупанти забирають собі.