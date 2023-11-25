Сколько зерна украла РФ на оккупированных территориях Украины — ответ Шмыгаля

Премьер-министр также рассказал об объемах урожая на контролируемых землях и продовольственной помощи мира.

Шмигаль озвучил стоимость зерновых, украденных Россией на оккупированных территориях

Российские захватчики украли миллионы тонн зерновых общей стоимостью в размере около одного миллиарда долларов на временно оккупированных территориях Украины.

Он отметил, что РФ хочет максимально обострить продовольственный кризис в мире. В то же время, украинский аграрный экспорт является стабилизирующим фактором на глобальном рынке продовольствия.

Нынешний прогноз урожая в Украине - более 79 млн тонн. Для внутренних нужд достаточно 25%, остальные направляем туда, где есть угроза голода. К программе Владимира Зеленского Grain from Ukraine присоединились 30 стран и международных организаций, привлекшие 180 млн долларов. 170 тыс. тонн продовольствия направились в Эфиопию, Сомали и Кению. Еще 25 тыс. тонн отправим в Нигерию, – рассказал Шмигаль. Поделиться

В рамках саммита премьер призвал активнее приобщаться к инициативе Grain from Ukraine, поддержать предложенную Зеленским Формулу мира и способствовать ее реализации.

Россия должна быть строго наказана за агрессию, массовые убийства и хищения украинского зерна. Трагедия, подобная Голодомору, не повторится ни в Украине, ни в любом другом уголке планеты, — подытожил глава украинского правительства. Поделиться

Оккупанты вывозят украинское зерно

Как отмечается, из порта в Бердянске, который сейчас контролируется оккупантами, отправилась новая баржа с украинским зерном.

Оккупационная администрация временно оккупированной территории Запорожской области, понимая, что ее власть не будет долгой, грабит украинских аграриев для личного обогащения.

Всех фермеров региона заставляют сдавать зерно оккупантам по фиксированной цене, которая намного ниже рыночной. После этого зерно "перепродается" по рыночным ценам и вывозится через порты региона. В сообщении отмечают, что разницу в цене по продаже оккупанты забирают себе.