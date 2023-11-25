Сколько зерна украла РФ на оккупированных территориях Украины — ответ Шмыгаля

Премьер-министр также рассказал об объемах урожая на контролируемых землях и продовольственной помощи мира.
Шмигаль озвучил стоимость зерновых, украденных Россией на оккупированных территориях
Российские захватчики украли миллионы тонн зерновых общей стоимостью в размере около одного миллиарда долларов на временно оккупированных территориях Украины.
Он отметил, что РФ хочет максимально обострить продовольственный кризис в мире. В то же время, украинский аграрный экспорт является стабилизирующим фактором на глобальном рынке продовольствия.
В рамках саммита премьер призвал активнее приобщаться к инициативе Grain from Ukraine, поддержать предложенную Зеленским Формулу мира и способствовать ее реализации.
Оккупанты вывозят украинское зерно
Как отмечается, из порта в Бердянске, который сейчас контролируется оккупантами, отправилась новая баржа с украинским зерном.
Оккупационная администрация временно оккупированной территории Запорожской области, понимая, что ее власть не будет долгой, грабит украинских аграриев для личного обогащения.
Всех фермеров региона заставляют сдавать зерно оккупантам по фиксированной цене, которая намного ниже рыночной. После этого зерно "перепродается" по рыночным ценам и вывозится через порты региона. В сообщении отмечают, что разницу в цене по продаже оккупанты забирают себе.
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