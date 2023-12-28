NASA представило основні аспекти майбутньої місії на супутники Сатурна та Юпітера, під час якої роботизовані системи вивчатимуть крижані світи з водними океанами під поверхнею та шукатимуть там позаземне життя.

NASA відправить кріоботів на супутники Сатурна та Юпітера для пошуку життя

Нещодавно NASA оприлюднило зустрічі вчених та інженерів, на якій обговорювали концепції майбутньої місії в далекий космос із використанням кріоботів. Ідея полягає в тому, щоб пробитися крізь крижану поверхню супутника Юпітера Європи або супутника Сатурна Енцелада й запустити туди зонд, який зможе дослідити рідкий океан.

Концепція кріобота передбачає використання циліндричного пристрою, який може розтопити лід на поверхні супутника та проникнути вниз в океан під поверхнею. Цей пристрій запустить апарат, розташований на поверхні супутника.

Життя, яким ми його знаємо, залежить від багатьох ключових сполук, молекул і елементів, але, можливо, жодна з них не є такою важливою, як вода. Тому на крижаних супутниках Європа й Енцелад, де є океани з рідкої води під крижаною оболонкою, може ховатися позаземне життя. Навіть якщо це просто мікроби, усе одно їх виявлення буде революційним відкриттям.

Але крижані оболонки Європи й Енцелада дуже товсті, тому їх не так просто пробурити, щоб дістатися до океану. Вчені вважають, що кріобот має бути оснащений ядерною енергетичною системою, здатною забезпечити тепло, необхідне для розтоплення багатокілометрового шару льоду. Водночас кріобот має витримати величезний тиск позаземних океанів. За словами вчених, необхідні технології для реалізації цієї місії вже існують.

Але кріобот потребуватиме не тільки захисту від навколишнього середовища. Його також необхідно буде захистити від тепла, яке він створює сам. Для цього буде потрібна система управління температурним режимом, яка зможе підтримувати безпечну внутрішню температуру, розподіляючи тепло в навколишнє середовище. Ці технології також уже створено, але їх потрібно трохи поліпшити.

Але вченим ще доведеться знайти способи для майбутнього кріобота краще ідентифікувати перешкоди в крижаних хмарках, які він може зустріти на своєму шляху до океану.

Також учені обговорили ще один важливий аспект місії — систему зв'язку кріобота. Адже кріобот після занурення в океан повинен буде передавати важливі дані на поверхню, де розміщений його материнський апарат. Науковці вважають, що можна використовувати спеціальні кабелі для передачі інформації. Але існує небезпека, що вони можуть порватися. Тому також триває вивчення способів нефізичної передачі даних за допомогою радіо, акустичних систем і навіть магнітних полів.

Загальний результат зустрічі вчених полягає в тому, що належить виконати велику роботу, але місія кріоботів до крижаних світів Сонячної системи цілком здійсненна. У підсумку це означає, що виявлення життя в інших світах імовірніше, ніж будь-коли раніше.