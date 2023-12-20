Різдвяна ялинка у космосі. NASA показало незвичайну туманність — фото

NASA показала різдвяну ялинку у космосі

Скупчення молодих зірок NGC 2264 віком від одного до п’яти мільйонів років знаходиться у нашому Чумацькому Шляху приблизно за 2500 світлових років від Землі.

У NASA кажуть, що NGC 2264 має зірки як менші, так і більші за Сонце. Деякі з них мають масу менше десятої маси Сонця, а інші - близько семи сонячних.

It's beginning to look a lot like cosmos. 🎶



Our @ChandraXray Observatory recently spotted the blue-and-white lights that decorate the "Christmas Tree Cluster," a swarm of stars and gas some 2,500 light-years from Earth: https://t.co/VT2WaLgp77 pic.twitter.com/HrnrmxRyd7 — NASA (@NASA) December 19, 2023

Сині та білі вогні — це молоді зірки, які випромінюють рентгенівське випромінювання, виявлене рентгенівською обсерваторією NASA Chandra.

Оптичні дані з 0,9-метрового телескопа Національного наукового фонду WIYN на Кітт-Пік показують газ у туманності зеленим кольором, що нагадує «голки» дерева.

Зображення було повернуто за годинниковою стрілкою приблизно на 160 градусів від астрономічного стандарту Півночі, щоб здавалося, що верхівка дерева спрямована до вгору.