Різдвяна ялинка у космосі. NASA показало незвичайну туманність — фото
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Різдвяна ялинка у космосі. NASA показало незвичайну туманність — фото

NASA
NASA

Cкупчення молодих зірок у галактиці Чумацький Шлях утворює форму, схожу на прикрашену різдвяну ялинку.

NASA показала різдвяну ялинку у космосі

Скупчення молодих зірок NGC 2264 віком від одного до п’яти мільйонів років знаходиться у нашому Чумацькому Шляху приблизно за 2500 світлових років від Землі.

У NASA кажуть, що NGC 2264 має зірки як менші, так і більші за Сонце. Деякі з них мають масу менше десятої маси Сонця, а інші - близько семи сонячних.

Сині та білі вогні — це молоді зірки, які випромінюють рентгенівське випромінювання, виявлене рентгенівською обсерваторією NASA Chandra.

Оптичні дані з 0,9-метрового телескопа Національного наукового фонду WIYN на Кітт-Пік показують газ у туманності зеленим кольором, що нагадує «голки» дерева.

Зображення було повернуто за годинниковою стрілкою приблизно на 160 градусів від астрономічного стандарту Півночі, щоб здавалося, що верхівка дерева спрямована до вгору.

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