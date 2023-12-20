Різдвяна ялинка у космосі. NASA показало незвичайну туманність — фото

Cкупчення молодих зірок у галактиці Чумацький Шлях утворює форму, схожу на прикрашену різдвяну ялинку.
NASA показала різдвяну ялинку у космосі
Скупчення молодих зірок NGC 2264 віком від одного до п’яти мільйонів років знаходиться у нашому Чумацькому Шляху приблизно за 2500 світлових років від Землі.
У NASA кажуть, що NGC 2264 має зірки як менші, так і більші за Сонце. Деякі з них мають масу менше десятої маси Сонця, а інші - близько семи сонячних.
Сині та білі вогні — це молоді зірки, які випромінюють рентгенівське випромінювання, виявлене рентгенівською обсерваторією NASA Chandra.
Оптичні дані з 0,9-метрового телескопа Національного наукового фонду WIYN на Кітт-Пік показують газ у туманності зеленим кольором, що нагадує «голки» дерева.
Зображення було повернуто за годинниковою стрілкою приблизно на 160 градусів від астрономічного стандарту Півночі, щоб здавалося, що верхівка дерева спрямована до вгору.
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