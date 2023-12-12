Телескоп NASA виявив "дитину" наднової — фото

Вчені використовували телескоп Вебб для того, щоб знову зробити приголомшливі зображення знаменитого залишку наднової Кассіопея А, розташованого на відстані 11 тисяч світлових років від нас. Це наймолодший залишок масивної зірки, що вибухнула в нашій галактиці, тому вчені можуть бачити, що сталося незабаром після вибуху наднової. На новому знімку вчені виявили раніше невідомі загадкові особливості, зокрема нову структуру.

Телескоп NASA виявив "дитину" наднової

Величезна хмара газу, що розширюється, діаметром приблизно 10 світлових років, яка залишилася після смерті масивної зірки 340 років тому, отримала назву Кассіопея А. Саме цей залишок наднової космічний телескоп Вебб вивчив вдруге, використовуючи при цьому іншу камеру.

Вивчення цих структур допомагає вченим зрозуміти, як зоряний пил поширюється Всесвітом і як він допомагає, зрештою, створювати життя. Саме після вибуху наднових у космос відлітають найважливіші хімічні елементи, зокрема кальцій і залізо, без яких у нас не було б кісток і крові.

У Кассіопеї А є дуже багато особливостей, які можна виявити тільки в інфрачервоному діапазоні світла. І для цього є найпотужніший інфрачервоний телескоп Вебб. Після попереднього раунду спостережень за залишком наднової у вчених залишилося багато запитань без відповіді, тому вони вирішили провести нове спостереження за цією величезною структурою з газу.

Якщо минулого разу телескоп Вебб для спостережень за об'єктом Кассіопея А використовував камеру середнього інфрачервоного діапазону MIRI, то цього разу він застосував камеру ближнього інфрачервоного діапазону NIRCam. Роздільна здатність нового зображення становить приблизно 16 млрд км, що вдвічі перевищує відстань від Сонця до Юпітера і це дуже високий рівень деталізації.

За словами вчених, завдяки новому знімку тепер вони побачили, як вмираюча зірка повністю зруйнувалася під час вибуху і залишила після себе нитки з газу, схожі на крихітні осколки скла. Вчені отримали нове уявлення про те, як вибухнула масивна зірка.

Ці структури, схожі на осколки скла, можуть бути залишками самої зірки, вони світяться рожевим і золотистим світлом, коли сірка, кисень, неон і аргон із мертвої зірки взаємодіють із навколишнім пилом.

Також учені виявили ще одні структури, які ховалися за пеленою газу і отримали прізвисько "космічні кульові отвори". Астрономи вважають, що вони утворилися, коли іонізований газ проривається через інший газ, залишений зіркою.

Крім цього, у правому нижньому кутку зображення знаходиться нова для вчених структура, яку вони раніше не бачили. Вона отримала назву "Малюк Кассіопеї А", бо її схоже створив залишок наднової.

Ця структура розташована за об'єктом Кассіопея А на відстані 170 світлових років, і вчені називають це "світловим відлунням" вибуху наднової, бо випромінювання від вибуху нагріло ділянку пилу так, що вона почала світитися на довжинах хвиль, близьких до інфрачервоних.