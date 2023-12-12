Телескоп NASA обнаружил "ребенка" сверхновой — фото

Ученые использовали телескоп Вебб для того, чтобы снова сделать потрясающие изображения знаменитого сверхнового остатка Кассиопея А, расположенного на расстоянии 11 тысяч световых лет от нас. Это самый молодой остаток массивной звезды, разразившейся в нашей галактике, поэтому ученые могут видеть, что произошло вскоре после взрыва сверхновой. На новом снимке ученые обнаружили ранее неизвестные загадочные особенности, в том числе новую структуру.

Телескоп NASA обнаружил "ребенка" сверхновой

Огромное облако расширяющегося газа диаметром примерно 10 световых лет, оставшееся после смерти массивной звезды 340 лет назад, получило название Кассиопея А. Именно этот остаток сверхновой космический телескоп Уэбб изучил вторично, используя при этом другую камеру.

Изучение этих структур помогает ученым понять, как звездная пыль распространяется по Вселенной и как она помогает, в конце концов, создавать жизнь. Именно после взрыва сверхновых в космос улетают важнейшие химические элементы, в частности кальций и железо, без которых у нас не было бы костей и крови.

У Кассиопеи А есть очень много особенностей, которые можно обнаружить только в инфракрасном диапазоне света. И для этого есть самый мощный инфракрасный телескоп Вебб. После предварительного раунда наблюдений за остатком сверхновой у ученых осталось много вопросов без ответа, поэтому они решили провести новое наблюдение за этой огромной структурой газа.

Если в прошлый раз телескоп Вебб для наблюдений за объектом Кассиопея А использовал камеру среднего инфракрасного диапазона MIRI, то на этот раз применил камеру ближнего инфракрасного диапазона NIRCam. Разрешение нового изображения составляет примерно 16 млрд км, что вдвое превышает расстояние от Солнца до Юпитера и это очень высокий уровень детализации.

По словам ученых, благодаря новому снимку теперь они увидели, как умирающая звезда полностью разрушилась при взрыве и оставила после себя нити из газа, похожие на крошечные осколки стекла. Ученые получили новое представление о том, как разразилась массивная звезда.

Эти структуры, подобные осколкам стекла, могут быть остатками самой звезды, они светятся розовым и золотистым светом, когда сера, кислород, неон и аргон из мертвой звезды взаимодействуют с окружающей пылью.

Также ученые обнаружили еще одни структуры, которые скрывались за пеленой газа и получили прозвище "космические шаровые отверстия". Астрономы считают, что они образовались, когда ионизированный газ прорывается через другой газ, оставленный звездой.

Кроме того, в правом нижнем углу изображения находится новая для ученых структура, которую они раньше не видели. Она получила название "Малыш Кассиопеи А", потому что ее похоже создал остаток сверхновой.

Эта структура расположена по объекту Кассиопея А на расстоянии 170 световых лет, и ученые называют это "световым эхом" взрыва сверхновой, ибо излучение от взрыва нагрело участок пыли так, что она начала светиться на длинах волн, близких к инфракрасным.