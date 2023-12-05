Чем пахнет космос — неожиданный ответ астронавтов NASA

Ни для кого не секрет, что в космосе – почти идеальный вакуум, а значит, не должно быть никаких запахов. Однако астронавты NASA утверждают, что это не совсем так.

У космоса все же есть своеобразный запах

Как утверждают американские астронавты, после выхода в открытый космос они чувствовали запахи, которые были очень похожи на сожженный бифштекс и железо.

У космоса точно есть запах, который отличается от чего-либо другого, – поделился своим впечатлением астронавт NASA Доминик "Тони" Антонелли. Поделиться

Стоит отметить, что иногда этот запах напоминает раскаленный металл, подгоревшее мясо или пирожные, отработанный порох и сварку металла.

По словам астронавта Томаса Джонса, он может сравнить этот запах с только озоном.

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Почему астронавты чувствуют такие странные запахи в космосе

Диспетчер полётов в открытом космосе Миранда Нельсон заявляет, что у нее есть несколько версий этого феномена.

В первую очередь важно знать, что "плавает" вокруг Международной космической станции.

По словам эксперта, ультрафиолетовые лучи солнца могут расщеплять молекулы кислорода, состоящие из двух атомов на отдельные.

Миранда Нельсон обращает внимание на то, что этот атомарный кислород может прилипать к скафандрам, стенам шлюзов и другим предметам, запуская химические реакции, в результате которых и появляется запах.

Другая гораздо более интересная теория заключается в том, что этот запах связан со взрывами звезд, то есть умирающими звездами. В результате этого возникают полициклические ароматические углеводороды, содержащиеся в угле, пище, нефти и других материалах, - объясняет эксперт. Поделиться

Что интересно, еще 15 лет назад NASA поручило биохимику Стиву Пирсу создать аромат, имитирующий запах космоса. Таким странным способом обучение астронавтов хотели сделать максимально реалистичными.