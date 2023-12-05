Як пахне космос — неочікувана відповідь астронавтів NASA

Ні для кого не секрет, що в космосі – майже ідеальний вакуум, а отже не повинно бути жодних запахів. Однак астронавти NASA стверджують, що це не зовсім так.
У космосу все ж таки є своєрідний запах
Як стверджують американські астронавти, після виходу у відкритий космос вони відчували запахи, які були дуже схожими на палений біфштекс і залізо.
Космос точно має запах, який відрізняється від будь-чого іншого, – поділився своїм враженням астронавт NASA Домінік "Тоні" Антонеллі.
Варто зазначити, що інколи цей запах нагадує також розпечений метал, підгоріле м’ясо або тістечка, відпрацьований порох і зварювання металу.
За словами астронавта Томаса Джонса, він може порівняти цей запах з лише озоном.
Чому астронавти відчувають такі дивні запахи у космосі
Диспетчерка польотів у відкритому космосі Міранда Нельсон заявляє, що в неї є декілька версій цього феномену.
Насамперед важливо знати, що "плаває" навколо Міжнародної космічної станції.
За словами експертки, ультрафіолетові промені сонця можуть розщеплювати молекули кисню, які складаються з двох атомів на окремі.
Міранда Нельсон звертає увагу на те, що цей атомарний кисень може прилипати до скафандрів, стін шлюзів та інших предметів, запускаючи хімічні реакції, внаслідок яких і з’являється запах.
Що цікаво, ще 15 років тому NASA доручило біохіміку Стіву Пірсу створити аромат, який імітував би запах космосу. У такий дивний спосіб навчання астронавтів хотіли зробити максимально реалістичними.
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