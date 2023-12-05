Як пахне космос — неочікувана відповідь астронавтів NASA

Ні для кого не секрет, що в космосі – майже ідеальний вакуум, а отже не повинно бути жодних запахів. Однак астронавти NASA стверджують, що це не зовсім так.

У космосу все ж таки є своєрідний запах

Як стверджують американські астронавти, після виходу у відкритий космос вони відчували запахи, які були дуже схожими на палений біфштекс і залізо.

Космос точно має запах, який відрізняється від будь-чого іншого, – поділився своїм враженням астронавт NASA Домінік "Тоні" Антонеллі.

Варто зазначити, що інколи цей запах нагадує також розпечений метал, підгоріле м’ясо або тістечка, відпрацьований порох і зварювання металу.

За словами астронавта Томаса Джонса, він може порівняти цей запах з лише озоном.

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Чому астронавти відчувають такі дивні запахи у космосі

Диспетчерка польотів у відкритому космосі Міранда Нельсон заявляє, що в неї є декілька версій цього феномену.

Насамперед важливо знати, що "плаває" навколо Міжнародної космічної станції.

За словами експертки, ультрафіолетові промені сонця можуть розщеплювати молекули кисню, які складаються з двох атомів на окремі.

Міранда Нельсон звертає увагу на те, що цей атомарний кисень може прилипати до скафандрів, стін шлюзів та інших предметів, запускаючи хімічні реакції, внаслідок яких і з’являється запах.

Інша набагато цікавіша теорія полягає в тому, що цей запах пов’язаний із вибухами зірок, тобто вмираючими зірками. У результаті цього виникають поліциклічні ароматичні вуглеводні сполуки, що містяться у вугіллі, їжі, нафті та інших матеріалах, - пояснює експертка. Поширити

Що цікаво, ще 15 років тому NASA доручило біохіміку Стіву Пірсу створити аромат, який імітував би запах космосу. У такий дивний спосіб навчання астронавтів хотіли зробити максимально реалістичними.