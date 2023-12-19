Науковці з NASA знайшли 17 екзопланет, які приховують океани з рідкою водою під товстими шарами льоду. Вчені припускають, що на планетах є умови для життя.

NASA знайшло 17 планет, на яких може існувати життя

Ці планети, як і крижані супутники Юпітера та Сатурна, можуть бути перспективними місцями для пошуку біосигнатур — хімічних ознак життя. Вчені ще не з’ясували точний склад цих небесних тіл, але вже визначили, що планети значно холодніші за Землю. Вони мають меншу щільність, ніж Земля, хоча тіла приблизно одного розміру з нашою планетою.

Як зазначають астрономи та астробіологи, життя потребує води. Вона може існувати, як і на поверхні (пряме тепло від зірки не дає рідині замерзнути), так і під поверхнею планети (внутрішні джерела нагрівають підповерхневі океани).

Виокремлені 17 планет рухаються навколо зірок, яке не дають достатньо тепла, щоб підтримувати воду на поверхні в рідкому стані. Тому планети самостійно генерують тепло під крижаною оболонкою. Відбувається розтягнення і стискання гірських порід всередині планети, коли вона гравітаційно взаємодіє зі своїм «Сонцем», та радіоактивний розпад важких елементів у ядрі планети.

«Завдяки великій кількості внутрішнього тепла, на всіх планетах у нашому дослідженні можуть відбуватись кріовулканічні виверження хімічних речовин та молекул», — пояснює у своїй заяві планетологиня з Центр космічних польотів імені Ґоддарда NASA Лінне Квік.

Така сама гейзерна активність відбувалась на супутнику Юпітера Європі та на супутнику Сатурна Енцеладі. Вчені називали їх «перспективними кандидатами на наявність океанів відносно близько до поверхні». Нове дослідження NASA спирається на дані, отримані при вивченні цих небесних тіл.

Оскільки наші моделі передбачають, що океани можуть бути знайдені відносно близько до поверхні Проксими Центавра b і LHS 1140 b, а їхня гейзерна активність може перевищувати гейзерну активність Європи в сотні й тисячі разів, телескопи, найімовірніше, виявлять геологічну активність на цих планетах, — зазначила Квік. Поширити

Під час подальших спостережень науковці фіксуватимуть спектри випромінювання світла, яке проходить крізь атмосферу цих планет. Хімічні речовини та молекули, які вивергаються в атмосферу в результаті кріовулканічної активності, можуть містити підказки про те, чи може існувати життя в холодних темних глибинах цих світів.