Загубився 8 місяців тому. Астронавти виявили у космосі несподівану знахідку

Астронавти МКС знайшли помідор, який загубили в космосі 8 місяців тому.
Астронавти виявили у космосі несподівану знахідку
Залишки крихітного помідора, втраченого астронавтом NASA Френком Рубіо після збирання врожаю за межами Землі в березні, виявили на Міжнародній космічній станції (МКС).
Невеликий інцидент перетворився для Рубіо на великий жарт. Карликовий помідор Red Robin шириною 2,5 сантиметра був частиною останнього врожаю експерименту Veg-05, за яким доглядав сам Рубіо. Кожен астронавт МКС отримав зразки помідорів після збирання врожаю 29 березня 2023 року, але частка Рубіо, що зберігалася в пакеті із застібкою-блискавкою, зникла, перш ніж він встиг його скуштувати.
Зниклий помідор вперше публічно обговорювався 13 вересня, коли Рубіо провів власний захід у космосі, який ознаменував несподіваний рекордний рік на орбіті для астронавта США.
Чесно кажучи, МКС більша, ніж будинок із шістьма спальнями, і в умовах мікрогравітації речі можуть легко відлетіти в несподівані кути. Процедура NASA зазвичай полягає в перевірці вентиляційних отворів, але на станції, переповненій матеріалами 25-річної давнини, легко втратити окремі предмети.
Репортери запитали Рубіо про втрачений помідор 13 жовтня, приблизно через два тижні після того, як він благополучно повернувся додому після 371 дня у космосі. Він нарік, що помідор так і не був виявлений, попри те, що "витратив на його пошуки 18–20 годин власного часу".
Тож тепер після знахідки колеги не мають жодних претензій до Рубіо.
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