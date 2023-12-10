Потерялся 8 месяцев назад. Астронавты обнаружили в космосе неожиданную находку

Астронавты обнаружили в космосе неожиданную находку

Остатки крохотного помидора, потерянного астронавтом NASA Фрэнком Рубио после уборки урожая за пределами Земли в марте, обнаружили на Международной космической станции (МКС).

Наш хороший друг Фрэнк Рубио, который уже отправился домой, уже давно обвиняется в том, что он съел помидор. Но мы можем оправдать его. Мы нашли помидор, - заявила астронавтка NASA Жасмин Могбели во время прямой трансляции, посвященной 25-летию МКС. Поделиться

Небольшой инцидент превратился для Рубио в шутку. Карликовый помидор Red Robin шириной 2,5 сантиметра был частью последнего урожая эксперимента Veg-05, за которым ухаживал сам Рубио. Каждый астронавт МКС получил образцы помидоров после уборки урожая 29 марта 2023 года, но хранившаяся в пакете с застежкой-молнией доля Рубио исчезла, прежде чем он успел его отведать.

Пропавший помидор впервые публично обсуждался 13 сентября, когда Рубио провел собственное мероприятие в космосе, которое ознаменовало неожиданный рекордный год на орбите для астронавта США.

Я провел так много часов в поисках этой штуки, – пошутил Рубио во время прямой трансляции с МКС в сентябре. — Я уверен, что высушенный помидор появится в какой-то момент и оправдает меня много лет спустя. Поделиться

Честно говоря, МКС больше, чем дом с шестью спальнями, и в условиях микрогравитации вещи могут легко улететь в неожиданные углы. Процедура NASA обычно заключается в проверке вентиляционных отверстий, но на станции, переполненной материалами 25-летней давности легко потерять отдельные предметы.

Репортеры спросили Рубио о потерянном помидоре 13 октября, примерно через две недели после того, как он благополучно вернулся домой после 371 дня в космосе. Он посетовал, что помидор так и не был обнаружен, несмотря на то, что "потратил на его поиски 18–20 часов собственного времени".

Реальность проблемы, вы знаете – влажность там около 17%. По всей вероятности, он высох настолько, что невозможно было сказать, что это было, и кто-то просто выбросил сумку, – добавил Рубио, смеясь. Надеюсь, кто-то когда-нибудь найдет это: маленькое, сморщенное существо. Поделиться

Теперь после находки коллеги не имеют никаких претензий к Рубио.