Потерялся 8 месяцев назад. Астронавты обнаружили в космосе неожиданную находку

Астронавты МКС обнаружили помидор, который потеряли в космосе 8 месяцев назад.
Астронавты обнаружили в космосе неожиданную находку
Остатки крохотного помидора, потерянного астронавтом NASA Фрэнком Рубио после уборки урожая за пределами Земли в марте, обнаружили на Международной космической станции (МКС).
Небольшой инцидент превратился для Рубио в шутку. Карликовый помидор Red Robin шириной 2,5 сантиметра был частью последнего урожая эксперимента Veg-05, за которым ухаживал сам Рубио. Каждый астронавт МКС получил образцы помидоров после уборки урожая 29 марта 2023 года, но хранившаяся в пакете с застежкой-молнией доля Рубио исчезла, прежде чем он успел его отведать.
Пропавший помидор впервые публично обсуждался 13 сентября, когда Рубио провел собственное мероприятие в космосе, которое ознаменовало неожиданный рекордный год на орбите для астронавта США.
Честно говоря, МКС больше, чем дом с шестью спальнями, и в условиях микрогравитации вещи могут легко улететь в неожиданные углы. Процедура NASA обычно заключается в проверке вентиляционных отверстий, но на станции, переполненной материалами 25-летней давности легко потерять отдельные предметы.
Репортеры спросили Рубио о потерянном помидоре 13 октября, примерно через две недели после того, как он благополучно вернулся домой после 371 дня в космосе. Он посетовал, что помидор так и не был обнаружен, несмотря на то, что "потратил на его поиски 18–20 часов собственного времени".
Теперь после находки коллеги не имеют никаких претензий к Рубио.
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