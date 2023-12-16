Як виглядає найменша у космосі "зірка-невдаха" — фото
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Наука та медицина
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Як виглядає найменша у космосі "зірка-невдаха" — фото

зоряне небо
Джерело:  Space.com

Космічному телескопу Джеймса Вебба вдалося зафіксувати найменшу "зірку-невдаху, яка самотньо подорожує космосом". 

Що відомо про найменшу зірку у Всесвіті

За словами астрономів, виявлений космічний об’єкт наразі є найменшим із нині відомих.

Вперше його помітили у скупченні IC 348, яке розташоване на відстані приблизно 1000 світлових років від Землі.

Згідно з останніми даними, маса “зірки-невдахи” у три рази більша за масу Юпітера, однак, що важливо розуміти, це дуже-дуже мало. Коричневий карлик не є планетою.

Три коричневих карлики в скупченні IC 348
Фото: NASA

Як стверджують вчені, його коричневе забарвлення вказує на те, що він менше зірок-білих карликів, але більше темних планет, які не випромінюють світло.

Після відкриття астрономічного об'єкта вчені замислилися про його походження, оскільки газова хмара в зоряному скупченні, яка має слабку гравітацію, не могла його створити. Водночас коричневий карлик не міг утворитися так само як і планета, тобто з протопланетного диска навколо своєї зірки, зазначають науковці.

За словами астрономів, новий знімок телескопа Вебба дасть можливість краще зрозуміти відмінності між планетами та зірками.

Чому окремі зірки називають “невдахами”

Астрономи звертають увагу на те, що коричневих карликів називають "зірками-невдахами", оскільки вони формуються зі скупчення газу й пилу в космічній хмарі, яке руйнується під дією сили тяжіння.

За словами вчених, після цього космічне тіло починає рости, аж поки його маса не стане достатньою для того, щоб тиск і тепло в ядрі спалахнули та розпочали синтез водню.

Що важливо розуміти, для цього його маса має перевищувати масу Юпітеру – найбільшої планети Сонячної системи – щонайменше у 80-85 разів.

Маса зірки, яка потрапила в об’єктив Вебба, в три-чотири рази перевищує масу Юпітеру.

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