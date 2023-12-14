Как выглядит самая маленькая в космосе "звезда-неудачница" — фото

Космическому телескопу Джеймса Уэбба удалось зафиксировать самую маленькую "звезду-неудачницу, которая одиноко путешествует по космосу".
Что известно о самой маленькой звезде во Вселенной
По словам астрономов, обнаруженный космический объект является наименьшим из ныне известных.
Впервые его заметили в скоплении IC 348, расположенном на расстоянии примерно 1000 световых лет от Земли.
Согласно последним данным, масса "звезды-неудачницы" в три раза больше массы Юпитера, однако, что важно понимать, это очень мало. Коричневый карлик не является планетой.
Как утверждают ученые, его коричневая окраска указывает на то, что он меньше звезд-белых карликов, но больше темных планет, не излучающих свет.
По словам астрономов, новый снимок телескопа Уэбба позволит лучше понять различия между планетами и звездами.
Почему отдельные звезды называют "неудачницами"
Астрономы обращают внимание на то, что коричневых карликов называют "звездами-неудачницами", поскольку они формируются из скопления газа и пыли в космическом облаке, которое разрушается под действием силы тяжести.
По словам ученых, после этого космическое тело начинает расти, пока его масса не станет достаточной для того, чтобы давление и тепло в ядре вспыхнули и приступили к синтезу водорода.
Что важно понимать, для этого его масса должна превышать массу Юпитера – крупнейшей планеты Солнечной системы – не менее в 80-85 раз.
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