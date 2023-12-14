Как выглядит самая маленькая в космосе "звезда-неудачница" — фото
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Как выглядит самая маленькая в космосе "звезда-неудачница" — фото

звездное небо
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Источник:  Space.com

Космическому телескопу Джеймса Уэбба удалось зафиксировать самую маленькую "звезду-неудачницу, которая одиноко путешествует по космосу".

Что известно о самой маленькой звезде во Вселенной

По словам астрономов, обнаруженный космический объект является наименьшим из ныне известных.

Впервые его заметили в скоплении IC 348, расположенном на расстоянии примерно 1000 световых лет от Земли.

Согласно последним данным, масса "звезды-неудачницы" в три раза больше массы Юпитера, однако, что важно понимать, это очень мало. Коричневый карлик не является планетой.

Три коричневых карлика в скоплении IC 348
Фото: NASA

Как утверждают ученые, его коричневая окраска указывает на то, что он меньше звезд-белых карликов, но больше темных планет, не излучающих свет.

После открытия астрономического объекта ученые задумались о его происхождении, поскольку газовое облако в звездном скоплении, имеющее слабую гравитацию, не могло его создать. В то же время коричневый карлик не мог образоваться так же, как и планета, то есть с протопланетного диска вокруг своей звезды, - отмечают ученые.

По словам астрономов, новый снимок телескопа Уэбба позволит лучше понять различия между планетами и звездами.

Почему отдельные звезды называют "неудачницами"

Астрономы обращают внимание на то, что коричневых карликов называют "звездами-неудачницами", поскольку они формируются из скопления газа и пыли в космическом облаке, которое разрушается под действием силы тяжести.

По словам ученых, после этого космическое тело начинает расти, пока его масса не станет достаточной для того, чтобы давление и тепло в ядре вспыхнули и приступили к синтезу водорода.

Что важно понимать, для этого его масса должна превышать массу Юпитера – крупнейшей планеты Солнечной системы – не менее в 80-85 раз.

Масса звезды, попавшей в объектив Уэбба, в три-четыре раза превышает массу Юпитера.

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