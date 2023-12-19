Ученые из NASA обнаружили 17 экзопланет, которые скрывают океаны с жидкой водой под толстыми слоями льда. Ученые предполагают, что на планетах есть условия для жизни.

NASA нашло 17 планет, на которых может существовать жизнь

Эти планеты, как и ледяные спутники Юпитера и Сатурна могут быть перспективными местами для поиска биосигнатур — химических признаков жизни. Ученые еще не выяснили точный состав этих небесных тел, но уже определили, что планеты значительно холоднее Земли. Они имеют меньшую плотность, чем Земля, хотя тела примерно одного размера с нашей планетой.

Как отмечают астрономы и астробиологи, жизнь нуждается в воде. Она может существовать как на поверхности (прямое тепло от звезды не дает жидкости замерзнуть), так и под поверхностью планеты (внутренние источники нагревают подповерхностные океаны).

Выделенные 17 планет движутся вокруг звезд, которые не дают достаточно тепла, чтобы поддерживать воду на поверхности в жидком состоянии. Поэтому планеты самостоятельно генерируют тепло под ледяной оболочкой. Происходит растяжение и сжатие горных пород внутри планеты, когда она гравитационно взаимодействует со своим «Солнцем» и радиоактивный распад тяжелых элементов в ядре планеты.

«Благодаря большому количеству внутреннего тепла на всех планетах в нашем исследовании могут происходить криовулканические извержения химических веществ и молекул», — объясняет в своем заявлении планетологиня из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Линне Квик.

Такая же гейзерная активность происходила на спутнике Юпитера Европе и на спутнике Сатурна Энцелади. Ученые называли их «перспективными кандидатами на наличие океанов относительно близко к поверхности». Новое исследование NASA опирается на данные, полученные при изучении этих небесных тел.

Поскольку наши модели предполагают, что океаны могут быть найдены относительно близко к поверхности Проксимы Центавра b и LHS 1140 b, а их гейзерная активность может превышать гейзерную активность Европы в сотни и тысячи раз, телескопы вероятнее всего проявят геологическую активность на этих планетах, — отметила Квик. Поделиться

В ходе дальнейших наблюдений ученые будут фиксировать спектры излучения света, проходящего сквозь атмосферу этих планет. Химические вещества и молекулы, извергающиеся в атмосферу в результате криовулканической активности, могут содержать подсказки о том, может ли существовать жизнь в холодных темных глубинах этих миров.