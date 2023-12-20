Рождественская елка в космосе. NASA показало необычную туманность — фото
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Рождественская елка в космосе. NASA показало необычную туманность — фото

NASA
NASA
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Скопление молодых звезд в галактике Млечный Путь образует форму, похожую на украшенную рождественскую елку.

NASA показала рождественскую елку в космосе

Скопление молодых звезд NGC 2264 в возрасте от одного до пяти миллионов лет находится в нашем Млечном Пути примерно в 2500 световых годах от Земли.

В NASA говорят, что NGC 2264 имеет звезды как меньше, так и больше Солнца. Некоторые из них имеют массу менее десятой массы Солнца, а другие – около семи солнечных.

Синие и белые огни – это молодые звезды, излучающие рентгеновское излучение, обнаруженное рентгеновской обсерваторией NASA Chandra.

Оптические данные из 0,9-метрового телескопа Национального научного фонда WIYN на Китт-Пик показывают газ в туманности зеленым цветом, напоминающим «иглы» дерева.

Изображение было повернуто по часовой стрелке примерно на 160 градусов от астрономического стандарта Севера, чтобы казалось, что верхушка дерева направлена вверх.

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