Рождественская елка в космосе. NASA показало необычную туманность — фото

NASA показала рождественскую елку в космосе

Скопление молодых звезд NGC 2264 в возрасте от одного до пяти миллионов лет находится в нашем Млечном Пути примерно в 2500 световых годах от Земли.

В NASA говорят, что NGC 2264 имеет звезды как меньше, так и больше Солнца. Некоторые из них имеют массу менее десятой массы Солнца, а другие – около семи солнечных.

It's beginning to look a lot like cosmos. 🎶



Our @ChandraXray Observatory recently spotted the blue-and-white lights that decorate the "Christmas Tree Cluster," a swarm of stars and gas some 2,500 light-years from Earth: https://t.co/VT2WaLgp77 pic.twitter.com/HrnrmxRyd7 — NASA (@NASA) December 19, 2023

Синие и белые огни – это молодые звезды, излучающие рентгеновское излучение, обнаруженное рентгеновской обсерваторией NASA Chandra.

Оптические данные из 0,9-метрового телескопа Национального научного фонда WIYN на Китт-Пик показывают газ в туманности зеленым цветом, напоминающим «иглы» дерева.

Изображение было повернуто по часовой стрелке примерно на 160 градусов от астрономического стандарта Севера, чтобы казалось, что верхушка дерева направлена вверх.