Робот NASA снял потрясающие кадры рассвета на Марсе — видео

Марсоход NASA Curiosity получил команду снять видео с помощью двух камер предотвращения опасности (HazCams). Их обычно используют для обнаружения камней, склонов и других проблем для Curiosity.

Марсоход снял 12 часов с жизни Красной Планеты

Роботизированный ровер Curiosity от NASA, исследующий Марс, снял 12 часов на Красной планете от рассвета до заката.

Краткое видео опубликовали на сайте NASA Science Mars Exploration.

В ноябре марсоход NASA Curiosity имел некоторое время простоя, сообщает Space.

Но вместо того, чтобы "отдыхать", робот снял потрясающие кадры рассвета и заката на Марсе.

Curiosity снял два черно-белых видео 8 ноября во время 4002-го марсианского дня.

На видео можно увидеть, как тень Curiosity двигается по поверхности Марса.

Простые в работе Curiosity были обусловлены тем, что Марс вращался вокруг Солнца с противоположной от Земли стороны.

В эти периоды операторы на Земле прекращают посылать сообщения роботам на Красной планете, поскольку солнечная плазма может препятствовать этим командам.

В этом году команда исследователей была без связи с марсоходом в течение двух недель, с 11 по 25 ноября.

Последняя команда, полученная Curiosity, – снять видео с помощью двух камер предотвращения опасности (HazCams). Их обычно используют для обнаружения камней, склонов и других опасностей для Curiosity.

Почему NASA решило усыпить свои марсоходы

Как сообщает NASA, сейчас Марс и Земля достигли таких положений на своих орбитах, оказавшихся по разные стороны от Солнца, в так называемом солнечном соединении, которое исключит нормальную связь. NASA заявило, что в настоящее время рискованно пытаться присылать команды своим инструментам на Марсе, поскольку препятствия от Солнца могут оказать крайне негативный эффект.

Чтобы предотвратить любые проблемы, NASA делает запланированный перерыв в командах, пока планеты не займут более благоприятные позиции. Пауза началась 11 ноября и продлится до 25 ноября. Такая ситуация происходит каждые два года, и хотя марсоходы смогут отправлять базовые данные о своем состоянии домой в течение большей части периода, они будут молчать в течение двух дней, когда Солнце полностью закроет Марс.