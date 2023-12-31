Робот NASA відзняв приголомшливі кадри світанку на Марсі — відео

Марсохід NASA Curiosity отримав команду зняти відео за допомогою двох камер запобігання небезпеці (HazCams). Їх зазвичай використовують для виявлення каменів, схилів та інших проблем для Curiosity.

Марсохід зняв 12 годин з життя Червоної Планети

Роботизований ровер Curiosity від NASA, який досліджує Марс, зняв 12 годин на Червоній планеті від світанку до заходу сонця.

Стисле відео опублікували на сайті NASA Science Mars Exploration.

У листопаді марсохід NASA Curiosity мав деякий час простою, повідомляє Space.

Але замість того, щоб "відпочивати", робот відзняв приголомшливі кадри світанку і заходу сонця на Марсі.

Curiosity зняв два чорно-білих відео 8 листопада під час 4002-го марсіанського дня.

На відео можна побачити, як тінь Curiosity рухається поверхнею Марсу.

Простої в роботі Curiosity були зумовлені тим, що Марс обертався навколо Сонця з протилежного від Землі боку.

У ці періоди оператори на Землі припиняють надсилати повідомлення роботам на Червоній планеті, оскільки сонячна плазма може перешкоджати цим командам.

Цього року команда дослідників була без зв'язку з марсоходом протягом двох тижнів, з 11 по 25 листопада.

Остання команда, яку отримав Curiosity, – зняти відео за допомогою двох камер запобігання небезпеці (HazCams). Їх зазвичай використовують для виявлення каменів, схилів та інших небезпек для Curiosity.

Чому NASA вирішило приспати свої марсоходи

Як повідомляє NASA, зараз Марс і Земля досягли таких положень на своїх орбітах, що опинилися по різні боки від Сонця, у так званому сонячному з'єднанні, яке унеможливить нормальний зв'язок. NASA заявило, що у цей час ризиковано намагатися надсилати команди своїм інструментам на Марсі, оскільки перешкоди від Сонця можуть мати вкрай негативний ефект.

Щоб запобігти будь-яким проблемам, NASA робить заплановану перерву у командах, поки планети не займуть більш сприятливі позиції. Пауза розпочалася 11 листопада і триватиме до 25 листопада. Така ситуація відбувається що два роки, і хоча марсоходи зможуть надсилати базові дані про свій стан додому протягом більшої частини періоду, вони будуть мовчати протягом двох днів, коли Сонце повністю закриє Марс.