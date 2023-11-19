Український інженер Сергій Якимов очолив Марсіанську дослідницьку станцію у пустелі Сан-Рафаель, що в американському штаті Юта.

Українець очолив Марсіанську дослідницьку станцію у США

Як зазначається, на станції проводять геологічні та соціальні дослідження, симулюючи можливе життя астронавтів на поверхні Марса.

Ми приймаємо різні групи з усього світу, які проводять експерименти або тестують обладнання. І ця Марсіанська станція класифікується як геологічний аналог, тому що геологія навколишньої пустелі, вона близька до геології Марсу наскільки це можливо, – розповів Якимов. Поширити

Ротація дослідницьких груп триває від двох тижнів, впродовж яких учасники живуть у спеціальних модулях, харчуються овочами та фруктами із «марсіанської» теплиці та виходять назовні лише у скафандрах.

На думку Якимова, який був учасником кількох таких експедицій, найважче в ізоляції впоратися з нудьгою. За 20 років було проведено багато досліджень із взаємодії людей у таких умовах.

Найновіші результати досліджень, які були проведені групою із Європи, встановили, що найкращий екіпаж, який полетить на Марс, має повністю складатися із жінок, – зазначив українець. Поширити

За даними досліджень, які проводяться ще з середини минулого століття, жінки порівняно з чоловіками споживають менше ресурсу – повітря, води, їжі, яких обмаль у космосі.

Якимов, який здобув освіту у Київському політехнічному інституті за спеціальністю «системи керування літальними апаратами», мріє стати астронавтом і потрапити на Марс. Вісім років тому його відібрали у сотню претендентів для майбутнього польоту на Червону планету, проте нідерландська компанія Mars One, яка організовувала місію, збанкрутувала. Але українець мрії не полишив.

Марсіанська пустельна дослідницька станція створена громадською організацією «Марсіанське товариство», яка фінансується різними донорами, серед яких мільярдери Джеф Безос та Ілон Маск.

За словами Якимова, політ людей на Марс є далекою перспективою, але дослідження на марсіанській станції можуть стати корисними і на Землі. Зокрема, дослідження із вирощування рослин на станції допоможе зробити їжу доступнішою для багатьох регіонів у світі, які потерпають від нестачі ресурсів.