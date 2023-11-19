Украинец возглавил Марсианскую исследовательскую станцию в США

Как отмечается, на станции проводятся геологические и социальные исследования, симулируя возможную жизнь астронавтов на поверхности Марса.

Мы принимаем разные группы со всего мира, которые проводят эксперименты или тестируют оборудование. И эта Марсианская станция классифицируется как геологический аналог, потому что геология окружающей пустыни, она близка к геологии Марса, насколько это возможно, – рассказал Акимов. Поделиться

Ротация исследовательских групп длится от двух недель, в течение которых участники живут в специальных модулях, питаются овощами и фруктами из марсианской теплицы и выходят наружу только в скафандрах.

По мнению Якимова, который был участником нескольких таких экспедиций, труднее всего в изоляции справиться со скукой. За 20 лет были проведены многие исследования по взаимодействию людей в таких условиях.

Новейшие результаты исследований, проведенных группой из Европы, установили, что лучший экипаж, который полетит на Марс, должен полностью состоять из женщин, – отметил украинец. Поделиться

По данным исследований, которые проводятся еще с середины прошлого века, женщины по сравнению с мужчинами потребляют меньше ресурса – воздуха, воды, пищи, мало в космосе.

Якимов, получивший образование в Киевском политехническом институте по специальности «системы управления летательными аппаратами», мечтает стать астронавтом и попасть на Марс. Восемь лет назад его отобрали у сотни претендентов для предстоящего полета на Красную планету, однако организовавшая миссию нидерландская компания Mars One обанкротилась. Но украинец мечты не оставил.

Марсианская пустынная исследовательская станция создана общественной организацией «Марсианское общество», которая финансируется разными донорами, среди которых миллиардеры Джефф Безос и Илон Маск.

По словам Якимова, полет людей на Марс является далекой перспективой, но исследования на марсианской станции могут оказаться полезными и на Земле. В частности, исследование по выращиванию растений на станции поможет сделать еду более доступной для многих регионов в мире, которые страдают от нехватки ресурсов.