Космический аппарат "Юнона" пролетел на расстоянии почти 1500 км над покрытым огромным количеством вулканов по поверхности спутника Юпитера Ио.

Аппарат NASA увидел самый вулканический мир Солнечной системы

Действительно жестокий и самый вулканический мир солнечной системы, спутник Юпитера Ио, сфотографировал аппарат NASA под названием "Юнона" 30 декабря 2023 года. Ученые считают, что это самые лучшие изображения Ио, полученные за последние десятилетия.

Космический аппарат "Юнона" 30 декабря совершил очень близкий облет Ио – он смог находиться на расстоянии почти 1500 км от поверхности покрытого огромным количеством вулканов мира. Здесь происходят столь сильные извержения вулканов, что таких событий нельзя увидеть на Земле.

Вулканическая активность на Ио происходит в основном из-за гравитационного влияния Юпитера, создающего приливной нагрев спутника. Также своей гравитацией на сильнейший вулканизм влияют и три других крупнейших спутника гигантской планеты — Ганимед, Европа и Каллисто.

Во время движения вокруг Юпитера, а полный оборот Ио совершает за 42 дня, в недрах спутника создается огромное количество тепла, которое, по мнению ученых, приводит к созданию океана из магмы под каменистой поверхностью Ио.

Во время своего сближения с вулканическим спутником Юпитера аппарат NASA сделал серию потрясающих фотографий. Ученые считают, что это пока лучшие изображения Ио, полученные за последние десятилетия.

Аппарат "Юнона" вращается вокруг Юпитера с 2016 года и за это время он уже несколько раз совершал облеты спутником Европа, Ганимед и Ио, являющиеся тремя из четырех крупнейших спутников газового гиганта. Четвертый Каллисто, и этот спутник в период с 2031 по 2034 год будет исследовать аппарат JUICE Европейского космического агентства. Этот зонд также будет изучать Европу и Ганимед и в конечном счете впервые в истории исследования космоса выйдет на орбиту последнего спутника.

Еще один аппарат NASA под названием Europa Clipper с 2030 также будет исследовать спутники Юпитера, но главная его цель — изучение Европы. Но, как ни странно, изучением Ио не будут заниматься вышеуказанные зонды.

В NASA планировалось отправить отдельный аппарат для изучения Ио, но в итоге эту миссию отменили.

Космический аппарат "Юнона" совершает полный оборот вокруг Юпитера за 38 дней и в течение этого года он сможет подлететь около планеты 11 раз. 3 февраля "Юнона" последний раз приблизится на расстояние 1500 км до Ио и также сделает не менее впечатляющие снимки.