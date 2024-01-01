Апарат NASA побачив найвулканічніший світ Сонячної системи

Дійсно жорстокий і найбільш вулканічний світ Сонячної системи, супутник Юпітера Іо, сфотографував апарат NASA під назвою "Юнона" 30 грудня 2023 року. Учені вважають, що це найкращі зображення Іо, отримані за останні десятиліття.

Космічний апарат "Юнона" 30 грудня здійснив дуже близький обліт Іо — він зміг перебувати на відстані майже 1500 км від поверхні вкритого величезною кількістю вулканів світу. Тут відбуваються настільки сильні виверження вулканів, що таких подій не можна побачити на Землі.

Вулканічна активність на Іо відбувається здебільшого через гравітаційний вплив Юпітера, який створює приливний нагрів супутника. Також своєю гравітацією на найсильніший вулканізм впливають і три інші найбільші супутники гігантської планети — Ганімед, Європа і Каллісто.

Під час руху навколо Юпітера, а повний оберт Іо здійснює за 42 дні, у надрах супутника створюється величезна кількість тепла, яке, на думку вчених, призводить до створення океану з магми під кам'янистою поверхнею Іо.

Під час свого зближення з вулканічним супутником Юпітера, апарат NASA зробив серію приголомшливих фотографій. Вчені вважають, що це поки що найкращі зображення Іо, отримані за останні десятиліття.

Апарат "Юнона" обертається навколо Юпітера з 2016 року і за цей час він уже кілька разів здійснював обльоти супутником Європа, Ганімед та Іо, які є трьома з чотирьох найбільших супутників газового гіганта. Четвертим є Каллісто, і цей супутник у період з 2031 по 2034 рік досліджуватиме апарат JUICE Європейського космічного агентства. Цей зонд також вивчатиме Європу і Ганімед і в кінцевому підсумку вперше в історії дослідження космосу вийде на орбіту останнього супутника.

Ще один апарат NASA під назвою Europa Clipper з 2030 року також досліджуватиме супутники Юпітера, але головна його мета — вивчення Європи. Але, як не дивно, вивченням Іо не займатимуться вищевказані зонди.

У NASA планували відправити окремий апарат для вивчення Іо, але в підсумку цю місію скасували.

Космічний апарат "Юнона" здійснює повний оберт навколо Юпітера за 38 днів і протягом цього року він зможе підлетіти близько до планети 11 разів. 3 лютого "Юнона" востаннє наблизитися на відстань 1500 км до Іо і також зробить не менш вражаючі знімки.