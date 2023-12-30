Гігантська комета Диявола скоро вибухне в космосі — що відомо
Категорія
Наука та медицина
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Гігантська комета Диявола скоро вибухне в космосі — що відомо

комета

Комета 12P / Понса-Брукса, яка стала вже знаменитою та отримала прізвисько комета Диявола через незвичайний вигляд її коми, має знову вибухнути в космосі 30 грудня. Учені з'ясували, що виверження на кріовулканічній кометі, яка летить до Землі, відбуваються приблизно кожні 2 тижні.

Гігантська комета Диявола скоро вибухне в космосі

Свою назву короткоперіодична комета, яка зараз наближається до Сонця та нашої планети, отримала на честь її першовідкривачів Жана-Луї Понса та Вільяма Роберта Брукса. Перший астроном уперше виявив її 1812 року, а другий — 1883 року. Так учені змогли визначити період обертання комети навколо Сонця, який становить 71 рік.

Комету 12P / Понса-Брукса також називають кометою типу Галлея, тому що вона має приблизно такий самий розмір, як і знаменита комета Галлея, а також тому, що її орбітальний період приблизно такий самий. Хоча більшості комет потрібні тисячі років, щоб здійснити повний оберт навколо Сонця.

Цей об'єкт — це кріовулканічна або холодна вулканічна комета, на якій відбуваються часті виверження. Але замість того, щоб вивергати розплавлену породу й лаву, як вулкани на Землі, кріовулканічна комета викидає суміш газів і льоду. Коли комета 12P / Понса-Брукса наближається до Сонця, то вона нагрівається, і зростає тиск у її ядрі. Тиск зростає доти, доки азот і окис вуглецю не вибухнуть. У результаті в космос відлітають крижані уламки через великі тріщини в оболонці ядра.

Ці газоподібні потоки створюють незвичайну форму коми комети 12P / Понса-Брукса, через що утворюється порожнина в комі, яка за формою нагадує роги Диявола. Тому цей об'єкт отримав своє прізвисько — комета Диявола.

Комета діаметром приблизно 30 км цього року вивергалася десятки разів, і вчені змогли визначити закономірність у часі появи вивержень. Учені дійшли висновку, що лід і газ комета викидає з великою силою приблизно кожні 2 тижні.

Останнє велике виверження на кометі 12P / Понса-Брукса сталося 14 грудня. Так учені дійшли висновку, що на наступний масштабний вибух варто очікувати 30 грудня, хоча він може статися й 29 грудня.

За словами Річарда Майлза з Британської астрономічної асоціації, велика кількість тепла, що виходить від Сонця, провокує комету кожні 2 тижні вивергати величезні потоки газу й уламків.

Востаннє неозброєним оком комету Диявола бачили на Землі 1954 року. У квітні наступного року вона перебуватиме на найближчій відстані від Землі, водночас її зоряна величина досягне значення +4. Тому в травні та червні 2024 року комету можна буде також побачити неозброєним оком. Астрономи вважають, що найяскравіше комета Диявола сяятиме в нічному небі 2 червня 2024 року.

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