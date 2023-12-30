Гигантская комета Дьявола скоро взорвется в космосе — что известно

Комета 12P / Понса-Брукса, ставшая уже знаменитой и получившая прозвище комета Дьявола из-за необычного вида ее комы, должна снова взорваться в космосе 30 декабря. Ученые выяснили, что извержения на криовулканической комете, летящей к Земле, происходят примерно каждые 2 недели.

Гигантская комета Дьявола скоро разразится в космосе

Свое название короткопериодическая комета, приближающаяся сейчас к Солнцу и нашей планете, получила в честь ее первооткрывателей Жана-Луи Понса и Уильяма Роберта Брукса. Первый астроном впервые обнаружил его в 1812 году, а второй — в 1883 году. Так ученые смогли определить период обращения кометы вокруг Солнца, который составляет 71 год.

Комету 12P/Понса-Брукса также называют кометой типа Галлея, потому что она имеет примерно такой же размер, как и знаменитая комета Галлея, а также потому, что ее орбитальный период примерно такой же. Хотя большинству комет нужны тысячи лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца.

Этот объект – это криовулканическая или холодная вулканическая комета, на которой происходят частые извержения. Но вместо того, чтобы извергать расплавленную породу и лаву, как вулканы на Земле, криовулканическая комета выбрасывает смесь газов и льда. Когда комета 12P/Понса-Брукса приближается к Солнцу, то она нагревается и возрастает давление в ее ядре. Давление растет, пока азот и окись углерода не взорвутся. В результате в космос улетают ледяные обломки из-за больших трещин в оболочке ядра.

Эти газообразные потоки создают необычную форму комы кометы 12P/Понса-Брукса, из-за чего образуется полость в коме, которая по форме напоминает рога Дьявола. Поэтому этот объект получил свое прозвище – комета Дьявола.

Комета диаметром примерно 30 км в этом году извергалась десятки раз, и ученые смогли определить закономерность во времени появления извержений. Ученые пришли к выводу, что лед и газ комета выбрасывает с большой силой примерно каждые 2 недели.

Последнее крупное извержение на комете 12P/Понса-Брукса произошло 14 декабря. Так ученые пришли к выводу, что следующего масштабного взрыва следует ожидать 30 декабря, хотя он может произойти и 29 декабря.

По словам Ричарда Майлза из Британской астрономической ассоциации, большое количество тепла, исходящего от Солнца, провоцирует комету каждые 2 недели извергать огромные потоки газа и обломков.

В последний раз невооруженным глазом комету Дьявола видели на Земле в 1954 году. В апреле следующего года она будет находиться на ближайшем расстоянии от Земли, в то же время звездная величина достигнет значения +4. Поэтому в мае и июне 2024 года комету можно будет увидеть невооруженным глазом. Астрономы считают, что ярче всего комета Дьявола будет сиять в ночном небе 2 июня 2024 года.