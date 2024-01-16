Индия перестала покупать большую часть российской нефти из-за санкций Запада — Bloomberg
Категория
Экономика
Дата публикации

Индия перестала покупать большую часть российской нефти из-за санкций Запада — Bloomberg

нефть
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Источник:  Bloomberg

Часть российских грузов с сырой нефтью застряли в индийских портах из-за того, что это связано с ценовым потолком, который установили страны Запада.

Индия перестала покупать большую часть российской нефти из-за санкций Запада

В случае с Россией это вопрос ценового ограничения, а также вопрос о том, что некоторые из судоходных компаний попали под неблагоприятное предупреждение со стороны других, — сказал он.

Он также добавил, что, когда российские цены не подходят, Индия покупает нефть в Ираке, ОАЭ, Саудовской Аравии.

Поставки нефти в Индию снизились из-за санкций

В прошлом месяце США ужесточили соблюдение ценового потолка, введя санкции против нескольких торговцев российской нефтью. Ценовой лимит призван ограничить доходы России от экспорта нефти, лишив ее средств на войну в Украине, одновременно обеспечивая хорошее снабжение мировой экономики.

Импорт нефти в Индии из России резко возрос после начала войны, поскольку Москва предложила большие скидки. Однако поставки упали в декабре до самого низкого уровня с января прошлого года после ужесточения санкций. Некоторые танкеры с сырой нефтью задержали поставки, развернулись на 180 градусов или выключили транспондер после того, как не смогли доставить нефть в индийские порты.

Индия хочет покупать дешевую нефть

Министр отметил, что страна покупает нефть в пункте доставки. По его словам, если страна не может обеспечить поставки из-за санкций, введенных другими странами, Индия не будет ее покупать.

Также Пури добавил, что Индия, являющаяся третьим по величине потребителем нефти в мире, зависит от поставок из-за рубежа, обеспечивая 85% своего спроса.

Цены на нефть колеблются между 70 и 80 долларами за баррель, но Индия хочет, чтобы нефть была намного дешевле, потому что страна является большим потребителем.

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