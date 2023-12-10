Индия готова обогнать Гонконг среди крупнейших в мире фондовых рынков — FT

Индийский фондовый рынок имеет все шансы обогнать Гонконг и стать самым большим в мире, поскольку оптимизм инвесторов по поводу экономических перспектив Индии.

Индия готова обогнать Гонконг среди крупнейших в мире фондовых рынков

Отмечается, что общая рыночная капитализация котирующихся на национальной фондовой бирже Индии компаний по состоянию на конец октября составила 3,7 трлн долл., по сравнению с 3,9 трлн долл. на фондовой бирже Гонконга.

С момента обнародования этих данных цены на акции в Индии еще больше выросли благодаря высоким прибылям и оптимистическим прогнозам роста, что позволило ей стать седьмой по величине в мире после рынков США, Китая, ЕС и Японии, говорится в сообщении. Поделиться

В то же время цены на акции в Гонконге упали из-за охлаждения китайской экономики.

По словам Абхирама Элесварапу, руководителя отдела индийских акций BNP Paribas в Гонконге, в течение последнего десятилетия фондовые индексы Индии и Китая "двигались почти бок о бок", что является частью всеобщей истории развивающихся рынков.

Как сообщается, высокий уровень потребления в Индии привлекает инвесторов, указывая на увеличение расходов зажиточных индейцев на недвижимость, предметы роскоши и товары высшего класса, а также рост государственных капитальных затрат на инфраструктуру.

Что известно об экономике в Индии

По данным МВФ, Индия является наиболее быстрорастущей крупной экономикой мира, которая в этом году вырастет на 6,3% по сравнению с 5% для Китая.

Индия также является бенефициаром Китая плюс один, когда цепи поставок отходят от Китая. На этой неделе Financial Times сообщила, что Apple, имеющая основную часть своей производственной базы в Китае, обратилась к поставщикам комплектующих с просьбой поставлять батареи для будущего iPhone 16 с индийских заводов.

Добавляется, что рост цен на акции в Индии в течение большей части этого года был обусловлен в большей степени внутренними чем иностранными денежными потоками. Иностранцы сейчас являются чистыми покупателями индийских акций, после того как в сентябре и октябре они были чистыми продавцами.