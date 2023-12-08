В новой статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica, описывается конструкция квадрокоптера, который может помочь китайской миссии по сбору образцов на Марсе.

Китай собирается использовать вертолет для сбора образцов на Марсе

Китай собирается отправить на Марс особую миссию, предназначенную для сбора образцов местной горной породы и доставки их на Землю. Эта миссия запланирована на период с 2028 по 2030 годы. Представители Китайского национального космического управления ранее заявляли, что в состав новой миссии должен войти марсианский вертолет.

В новой статье группа китайских ученых из Харбинского технологического института представила и описала конструкцию марсианского квадрокоптера, который может повысить эффективность сбора образцов горной породы на Марсе.

Ученые описали конструкцию и авионику нового летательного аппарата, получившего предварительное название MarsBird-VII. Этот роботизированный квадрокоптер будет складываться для экономии места во время полета на Марс, сможет автономно разворачиваться и собирать 100 грамм образцов.

Вертолет будет использовать метод навигации, сочетающий в себе инерциальное и бинокулярное зрение для совершения полностью автономных полетов на Марсе.

Более ранние версии аппаратов MarsBird уже тестировали, ведь китайские учёные работают над проектом марсианского вертолета уже 2 года. Испытания MarsBird-VII предстоят еще в смоделированной марсианской среде на Земле. Пока точных планов по использованию этого летательного аппарата нет. Возможно, он отправится на Марс в рамках предстоящей китайской миссии.

Но пока вертолет MarsBird-VII находится на стадии проекта, и еще нужно создать полноценную рабочую версию. Если же этот аппарат улетит на Марс в рамках миссии "Тяньвэнь-3", то он не будет первым вертолетом на Красной планете. С 2021 года на Марсе уже летает вертолет Ingenuity от NASA, помогающий изучать планету марсохода Perseverance. Американский вертолет уже смог совершить 67 вылетов на Марсе.

Если же этот аппарат улетит на Марс в рамках миссии "Тяньвэнь-3", то он не будет первым вертолетом на Красной планете. С 2021 года на Марсе уже летает вертолет Ingenuity от NASA, помогающий изучать планету марсохода Perseverance. Американский вертолет уже смог совершить 67 вылетов на Марсе.

Что касается миссии "Тяньвэнь-3", то Китай планирует отправить к Марсу орбитальный аппарат, который заберет и доставит образцы на Землю, а также посадочный модуль, который вместе с вертолетом будет заниматься сбором образцов, чтобы отправить их на орбиту.