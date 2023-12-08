У новій статті, опублікованій у журналі Acta Astronautica, описується конструкція квадрокоптера, який може допомогти китайській місії зі збору зразків на Марсі.

Китай збирається використовувати вертоліт для збору зразків на Марсі

Китай збирається відправити на Марс особливу місію, яка призначена для збору зразків місцевої гірської породи й доставки їх на Землю. Цю місію заплановано на період із 2028 по 2030 роки. Представники Китайського національного космічного управління раніше цього року заявляли, що до складу нової місії має увійти марсіанський вертоліт.

У новій статті група китайських учених із Харбінського технологічного інституту представила й описала конструкцію марсіанського квадрокоптера, який може підвищити ефективність збирання зразків гірської породи на Марсі.

Науковці описали конструкцію та авіоніку нового літального апарата, який отримав попередню назву MarsBird-VII. Цей роботизований квадрокоптер складатиметься для економії місця під час польоту на Марс, зможе автономно розгортатися та збирати 100 грамів зразків.

Вертоліт використовуватиме метод навігації, який поєднує в собі інерціальний і бінокулярний зір для здійснення повністю автономних польотів на Марсі.

Більш ранні версії апаратів MarsBird уже тестували, адже китайські науковці працюють над проєктом марсіанського вертольота вже 2 роки. Випробування MarsBird-VII мають ще відбутися в змодельованому марсіанському середовищі на Землі. Поки що точних планів щодо використання цього літального апарата немає. Можливо, саме він вирушить на Марс у межах майбутньої китайської місії.

Але поки що гелікоптер MarsBird-VII перебуває на стадії проєкту, і ще потрібно створити повноцінну робочу версію. Якщо ж цей апарат полетить на Марс у межах місії "Тяньвень-3", то він не буде першим вертольотом на Червоній планеті. Із 2021 року на Марсі вже літає вертоліт Ingenuity від NASA, який допомагає вивчати планету марсоходу Perseverance. Американський гелікоптер уже зміг здійснити 67 вильотів на Марсі.

Якщо ж цей апарат полетить на Марс у межах місії "Тяньвень-3", то він не буде першим вертольотом на Червоній планеті. Із 2021 року на Марсі вже літає вертоліт Ingenuity від NASA, який допомагає вивчати планету марсоходу Perseverance. Американський гелікоптер уже зміг здійснити 67 вильотів на Марсі.

Щодо місії "Тяньвень-3", то Китай планує відправити до Марса орбітальний апарат, який забере й доставить зразки на Землю, а також посадковий модуль, який разом із гелікоптером займатиметься збором зразків, щоб відправити їх на орбіту.