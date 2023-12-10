Індія готова обігнати Гонконг серед найбільших у світі фондових ринків — FT

Індія готова обігнати Гонконг серед найбільших у світі фондових ринків

Зазначається, що загальна ринкова капіталізація компаній, що котируються на національній фондовій біржі Індії, станом на кінець жовтня становила 3,7 трлн дол, порівняно з 3,9 трлн дол на фондовій біржі Гонконгу.

З моменту оприлюднення цих даних ціни на акції в Індії ще більше зросли завдяки високим прибуткам та оптимістичним прогнозам зростання, що дозволило їй стати сьомою за величиною у світі після ринків США, Китаю, ЄС та Японії, – йдеться в повідомленні. Поширити

Водночас ціни на акції в Гонконзі впали через охолодження китайської економіки.

За словами Абхірама Елесварапу, керівника відділу індійських акцій BNP Paribas в Гонконзі, протягом останнього десятиліття фондові індекси Індії та Китаю "рухалися майже пліч-о-пліч", що є частиною загальної історії ринків, що розвиваються.

Як повідомляється, високий рівень споживання в Індії приваблює інвесторів, вказуючи на збільшення витрат заможних індійців на нерухомість, предмети розкоші та товари вищого класу, а також на зростання державних капітальних витрат на інфраструктуру.

Що відомо про економіку в Індії

За даними МВФ, Індія є найбільш швидкозростаючою великою економікою світу, яка цього року зросте на 6,3 відсотка порівняно з 5 відсотками для Китаю.

Індія також є бенефіціаром "Китаю плюс один", коли ланцюги поставок відходять від Китаю. Цього тижня Financial Times повідомила, що Apple, яка має основну частину своєї виробничої бази в Китаї, звернулася до постачальників комплектуючих з проханням постачати батареї для майбутнього iPhone 16 з індійських заводів.

Додається, що зростання цін на акції в Індії протягом більшої частини цього року було зумовлене більшою мірою внутрішніми, ніж іноземними грошовими потоками. Іноземці зараз є чистими покупцями індійських акцій, після того, як у вересні та жовтні вони були чистими продавцями.