Індія перестала купувати велику частину російської нафти через санкції Заходу — Bloomberg

Частина російських вантажів із сирою нафтою застрягли в індійських портах через те, що це пов'язано зі стелею цін, яку встановили країни Заходу.

Індія перестала купувати велику частину російської нафти через санкції Заходу

У випадку з Росією це питання цінового обмеження, а також питання про те, що деякі з їхніх судноплавних компаній потрапили під несприятливе попередження з боку інших, — сказав він. Поширити

Він також додав, що коли російські ціни не підходять, Індія купує нафту в Іраку, ОАЕ, Саудівської Аравії.

Поставки нафти в Індію знизилися через санкції

Минулого місяця США посилили дотримання цінової стелі, запровадивши санкції проти кількох торговців російською нафтою. Ціновий ліміт покликаний обмежити доходи Росії від експорту нафти, позбавивши її коштів на війну в Україні, одночасно забезпечуючи гарне постачання світової економіки.

Імпорт нафти Індії з Росії різко зріс після початку війни, оскільки Москва запропонувала великі знижки. Однак поставки впали в грудні до найнижчого рівня з січня минулого року після посилення санкцій. Деякі танкери з сирою нафтою затримали поставки, розвернулися на 180 градусів або вимкнули транспондери після того, як не змогли доставити нафту в індійські порти.

Індія хоче купувати дешеву нафту

Міністр зазначив, що країна купує нафту в пункті доставки. За його словами, якщо країна не може забезпечити постачання через санкції, введені іншими країнами, Індія не буде її купувати.

Також Пурі додав, що Індія, яка є третім за величиною споживачем нафти у світі, залежить від поставок з-за кордону, забезпечуючи 85% свого попиту.

Ціни на нафту коливаються між 70 і 80 доларами за барель, але Індія хоче, щоб нафта була набагато дешевшою, тому що країна є великим споживачем.