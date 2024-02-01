Путін може втратити найбільшого покупця російської зброї — ISW

Індія має намір дистанціюватися від Росії, свого основного постачальника зброї, оскільки війна в Україні обмежила можливості Кремля постачати цій країні боєприпаси.

РФ може втратити найбільшого покупця російської зброї через бої проти України

Експерт з Росії Observer Research Foundation Нандан Уннікрішнан розповів Reuters, що Індія навряд чи підпише "будь-яку велику військову угоду" з Росією, оскільки це перетне "червону лінію" зі Сполученими Штатами.

Крім того, експерт індійського урядового аналітичного центру Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses Свасті Рао заявив, що війна в Україні викликала у Індії сумніви щодо здатності Росії забезпечити цю країну необхідними запчастинами.

Аналітики ISW заявили, що регулярно спостерігають за повідомленнями про те, що РФ продовжує стикатися з проблемами ремонту літаків та іншого обладнання й не може виробляти ракети та артилерійські боєприпаси на довоєнному рівні для використання їх своїми силами. Це, за словами експертів, робить малоймовірним можливість експорту Росії військового обладнання для Індії чи інших клієнтів на тому рівні, який був перед повномасштабною війною.

Також у ISW додають, що російський президент Володимир Путін нещодавно під час зустрічі з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром відзначив російсько-індійську економічну та військово-технічну співпрацю. Аналітики вважають, що цим очільник РФ, ймовірно, намагався підкреслити позитивні російсько-індійські відносини на тлі стурбованості країни-агресора тим, що Індія намагається диверсифікувати своїх оборонних партнерів.

Чому Індія планує віддалитися від РФ

Як зазначає видання, найбільший у світі імпортер зброї повільно відходить від російської озброєння та повертається на Захід. Крім того, США прагнуть зміцнити зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, сподіваючись стримати зростання Китаю та послабити вплив Росії.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, протягом останніх двох десятиліть Росія постачала 65% зброї, яку закупила Індія на суму понад 60 млрд доларів. Але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації її збройової бази.

Росія своєю чергою публічно закликає Індію до співпраці. Але Індія хоче посилити внутрішнє виробництво. Також минулого року Індія та США підписали оборонну угоду, зокрема, щодо спільного виробництва двигунів для винищувачів.

При цьому Reuters зазначає, що Нью-Делі доведеться "йти по тонкій лінії" у відносинах з Росією, оскільки припинення співпраці підштовхне Москву ближче до Пекіна.

Купівля зброї купує вам вплив, — сказав один з індійських чиновників у відставці. Поширити

Експерти зазначають, що в Індії не розвіялися побоювання, чи зможе Росія і далі постачати запчастини до військової техніки на тлі того, що війна в Україні затягується.