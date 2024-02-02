Путин планирует в течение 6 лет интегрировать в РФ оккупированные украинские территории

Путин заявил, что Россия планирует, чтобы оккупированные территории Украины были на одном уровне с РФ в неопределенных ключевых областях до 2030 года.

Аналитики узнали о намерениях Путина относительно оккупированных территорий Украины

Российский диктатор Владимир Путин заявил о планах России интегрировать оккупированные украинские территории в РФ в течение следующих шести лет.

ISW считает, что это говорит о том, что Россия приступает к реализации долгосрочных планов и не предусматривает никаких территориальных уступок.

Кроме того, Путин призвал российские банки не бояться западных санкций и активизировать работу на оккупированных территориях и отметил, что субъекты РФ наладили патронатные сети с оккупированными регионами Украины.

Псевдовыборы президента РФ на временно оккупированных территориях

8 декабря 2023 года, диктатор Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты РФ.

Победа в выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года, а пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.

По решению российского ЦИК, выборы президента в России будут впервые продолжаться три дня — с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.