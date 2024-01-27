Россияне на оккупированном Донбассе раздают гуманитарку в обмен на партийные билеты

Оккупанты РФ выменят гуманитарку на партбилеты "Единой России"

Отмечается, что оккупанты спровоцировали на ТОТ гуманитарный кризис, где у людей нет средств на проживание и теперь пытаются купить тех, кто от них зависим.

В частности, благодаря пенсионерам оккупационная администрация планирует набрать людей в партию Владимира Путина.

Это необходимо для "выборов президента РФ", ведь является еще одним пазлом подготовки к этому пропагандистскому фарсу. По логике оккупанта, будущие члены партии должны обеспечить видимость явки на нескольких открытых участках, говорится в сообщении. Поделиться

Псевдовыборы президента РФ на временно оккупированных территориях

8 декабря 2023 года, диктатор Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты РФ.

Победа в выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года, а пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.

По решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня — с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.