Россияне на оккупированном Донбассе раздают гуманитарку в обмен на партийные билеты
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне на оккупированном Донбассе раздают гуманитарку в обмен на партийные билеты

Билет
Читати українською
Источник:  ЦНС

Российские оккупанты обещают гуманитарную помощь пенсионерам в обмен на партийный билет Путинской партии "Единая Россия".

Оккупанты РФ выменят гуманитарку на партбилеты "Единой России"

Отмечается, что оккупанты спровоцировали на ТОТ гуманитарный кризис, где у людей нет средств на проживание и теперь пытаются купить тех, кто от них зависим.

В частности, благодаря пенсионерам оккупационная администрация планирует набрать людей в партию Владимира Путина.

Это необходимо для "выборов президента РФ", ведь является еще одним пазлом подготовки к этому пропагандистскому фарсу. По логике оккупанта, будущие члены партии должны обеспечить видимость явки на нескольких открытых участках, говорится в сообщении.

Псевдовыборы президента РФ на временно оккупированных территориях

8 декабря 2023 года, диктатор Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты РФ.

Победа в выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года, а пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.

По решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня — с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пропагандист Кремля Скотт Риттер прибыл на оккупированные территории перед "выборами" Путина
Скотт Риттер
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин усиливает давление на Украину накануне выборов — президент Чехии
Петр Павел
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Какую проблему РФ нужно решить Путину до президентских выборов — британская разведка
Ministry of Defence
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.