Российские оккупанты обещают гуманитарную помощь пенсионерам в обмен на партийный билет Путинской партии "Единая Россия".
Оккупанты РФ выменят гуманитарку на партбилеты "Единой России"
Отмечается, что оккупанты спровоцировали на ТОТ гуманитарный кризис, где у людей нет средств на проживание и теперь пытаются купить тех, кто от них зависим.
В частности, благодаря пенсионерам оккупационная администрация планирует набрать людей в партию Владимира Путина.
Псевдовыборы президента РФ на временно оккупированных территориях
8 декабря 2023 года, диктатор Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты РФ.
Победа в выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года, а пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.
По решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня — с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.
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