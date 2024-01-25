Какую проблему РФ нужно решить Путину до президентских выборов — британская разведка

Война против Украины и сокращение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство привели к массовым отключениям тепла и электричества на территории России в условиях зимы. Именно эта задача стоит перед Путиным до президентских выборов в марте.

Великий коммунальщик. Путин должен "разобраться" с российским ЖКХ

Еще до выборов президента в марте этого года есть масштабная проблема в России, которую нужно решить Владимиру Путину.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в соцсети Х (Twitter).

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/UrKAtu1Vea #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/D2eNukIkwv — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 25, 2024

За последние месяцы в 16 населённых пунктах России произошли сбои в отоплении. Эти сбои в условиях минусовой температуры осложняют проблему, которая преследовала российские города и поселки в течение десятилетий, но, вероятно, стала еще более острой из-за российской политики военного времени.

По данным британской разведки, Россия всегда отдавала приоритет военным расходам на реинвестирование в общественную инфраструктуру, особенно после вторжения в Украину в 2022 году. Многим региональным правительствам было предложено взять на себя бремя проблем при сокращении ассигнований из Москвы, что привело к падению расходов на техническое обслуживание.

Кроме того, мобилизация, вероятно, привела к нехватке рабочей силы во всех отраслях, включая квалифицированных инженеров-теплотехников и сантехников, говорится в сообщении.

Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову обеспечить снабжение жителей теплом и электричеством. Решение этой проблемы, вероятно, является ключевой задачей Путина в преддверии предстоящих президентских выборов в России, – отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Жители России зимой не имеют отопления

Зима 2023-2024 года началась для многих жителей России с коммунального коллапса. Буквально с 1 декабря на всей территории РФ стали фиксировать аварии, связанные с порывами труб тепло- и водоснабжения. Количество домов, оставшихся без воды и отопления, стало одним из самых больших за последние несколько десятилетий.

Коллапс затронул и центральную Россию, где сотни домов остались без отопления во время мороза.

При этом российские власти не собираются увеличивать расходы на ЖКХ, наоборот – их сокращают вдвое. В то время как военный бюджет для продолжения захватнической войны против Украины растет.