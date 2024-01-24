Способен ли Путин воевать со странами ЕС — ответ эксглавы разведки Украины

По мнению эксруководителя Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка, у кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина нет ресурсов для поддержки боевых действий на территории европейских стран одновременно с ведением преступной войны против Украины.
Почему важно отличать безумные желания и заявления Путина от реальных возможностей
Кондратюк прокомментировал многочисленные заявления о том, что следующими жертвами кремлевской вооруженной агрессии могут стать страны Балтии или Молдова.
Он подчеркнул, что мировому сообществу следует понимать, что в настоящее время кремлевский диктатор Владимир Путин является террористом номер один в мире.
Когда Путин принял решение о нападении на Украину
Кондратюк подчеркнул, что кремлевский диктатор принял решение о нападении на Украину еще в 2004 году.
По его словам, сегодня из этих российских агентов осталось в Украине гораздо меньше.
Кондратюк отметил, что в 2014 году россияне вербовали также людей в Украине "по политическим вещам", потому что был политический раскол в стране. Но когда началась война, многие агенты отказались сотрудничать.
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