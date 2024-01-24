Способен ли Путин воевать со странами ЕС — ответ эксглавы разведки Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Способен ли Путин воевать со странами ЕС — ответ эксглавы разведки Украины

Владимир Путин
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Источник:  1+1

По мнению эксруководителя Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка, у кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина нет ресурсов для поддержки боевых действий на территории европейских стран одновременно с ведением преступной войны против Украины.

Почему важно отличать безумные желания и заявления Путина от реальных возможностей

Кондратюк прокомментировал многочисленные заявления о том, что следующими жертвами кремлевской вооруженной агрессии могут стать страны Балтии или Молдова.

Путин если бы мог, то пошел бы еще дальше. То есть то, что он хочет, и то, что он может – это разные вещи. И сегодня нам нужно оценивать его возможности по тому, как реализует то, что хочет. Сегодня эти возможности ограничены благодаря не только героизму наших воинов, хотя это в первую очередь, но и поддержке Запада, - отмечает эксглава Службы внешней разведки.

Он подчеркнул, что мировому сообществу следует понимать, что в настоящее время кремлевский диктатор Владимир Путин является террористом номер один в мире.

Когда Путин принял решение о нападении на Украину

Кондратюк подчеркнул, что кремлевский диктатор принял решение о нападении на Украину еще в 2004 году.

Мне кажется, это был 2004 год, Оранжевая революция. И когда Украина откровенно сказала, что наш курс – в Европейский Союз, в НАТО, что мы выбираем сами свой путь, тогда Путин, понимая, что уже под риском все его возможности, отдал команду готовить эту "операцию". И тогда тысячами были сосланы к нам российские агенты, как Безлер и остальные "спящие" по разным городам. И начали готовиться Генеральным штабом (РФ) эти операции, – отмечает бывший руководитель разведки.

По его словам, сегодня из этих российских агентов осталось в Украине гораздо меньше.

Кондратюк отметил, что в 2014 году россияне вербовали также людей в Украине "по политическим вещам", потому что был политический раскол в стране. Но когда началась война, многие агенты отказались сотрудничать.

И россияне сейчас пытаются восстановить свое влияние над этими людьми и вернуть их под свой контроль уважением, угрозами. И это большие риски, до сих пор существующие для Украинского государства, - подчеркивает бывший руководитель разведки.

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