Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что следует верить угрозам Владимира Путина атаковать страны НАТО.
Сикорский оценил вероятность войны НАТО с РФ
Радио Свобода спросила Сикорского, сколько времени у ЕС для подготовки к отражению потенциальной атаки РФ.
Глава МИД Польши сказал, что не хочет спекулировать.
Сикорский подчеркнул, что НАТО является сильнейшим военным альянсом на Земле, поэтому России лучше не пытаться, потому что она проиграет.
В НАТО призывают готовиться к войне с РФ
Ранее 17 января глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал, что Запад должен готовиться к эпохе, когда в любой момент может произойти что угодно, включая войну.
Также он отметил, что НАТО нужна трансформация.
19 января министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что склонен доверять мнениям экспертов, допускающих вероятность начала войны в ближайшие пять или восемь лет.
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