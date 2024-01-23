Глава МИД Польши призвал верить угрозам Путина атаковать НАТО
Категория
Мир
Дата публикации

Глава МИД Польши призвал верить угрозам Путина атаковать НАТО

Радослав Сикорский
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Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что следует верить угрозам Владимира Путина атаковать страны НАТО.

Сикорский оценил вероятность войны НАТО с РФ

Радио Свобода спросила Сикорского, сколько времени у ЕС для подготовки к отражению потенциальной атаки РФ.

Глава МИД Польши сказал, что не хочет спекулировать.

Но когда президент Путин угрожает другим странам, как он угрожал Украине перед вторжением, боюсь, что ему следует верить. Для этого нужно готовиться.

Сикорский подчеркнул, что НАТО является сильнейшим военным альянсом на Земле, поэтому России лучше не пытаться, потому что она проиграет.

Россия уже потеряла примерно половину своих танков и многую другую военную технику. Но Украине нужно помочь восстановить ее территорию и нужно найти пути, как это сделать вовремя. Потому что время имеет значение.

В НАТО призывают готовиться к войне с РФ

Ранее 17 января глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал, что Запад должен готовиться к эпохе, когда в любой момент может произойти что угодно, включая войну.

Также он отметил, что НАТО нужна трансформация.

19 января министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что склонен доверять мнениям экспертов, допускающих вероятность начала войны в ближайшие пять или восемь лет.

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