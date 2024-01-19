Топ-руководитель НАТО призывает готовиться к тотальной войне с Россией
Категория
Политика
Дата публикации

Топ-руководитель НАТО призывает готовиться к тотальной войне с Россией

Роб Бауэр
Read in English
Читати українською
Источник:  Sky News

По мнению главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, гражданское население на Западе должно начать готовиться к "тотальной войне" с РФ.

В НАТО подтвердили, что начали подготовку к вторжению РФ

Как считает Роб Бауэр, столкновение Альянса и армии России не является неизбежным, однако по состоянию на сегодняшний день это вполне реальный сценарий.

Мы должны осознать, что мир не является данность, что мы живем в мире. Именно поэтому мы (силы НАТО - ред.) готовимся к конфликту с Россией. …Но дискуссия гораздо шире. Речь также идет о промышленной базе и о людях, которые должны понимать, что они играют определенную роль, - подчеркнул топ-руководитель блока.

По словам адмирала, Швеция поступила правильно, призвав свое население готовиться к войне в начале этого месяца.

Все начинается с этого (…) Осознание того, что не все можно предсказать и не все будет хорошо в последующие 20 лет, – объяснил он.

Что важно понимать, предупреждение Роба Бауэра прозвучало в преддверии начала самых масштабных учений Альянса со времен холодной войны, во время которых войска блока будут отрабатывать отражение вторжения армии РФ.

Топ-руководительно НАТО настаивает на трансформации боеспособности блока

Следует также отметить, что недавно Роб Бауэр публично призвал Альянс к неотложной трансформации боеспособности в эпоху непредсказуемости, в которой может случиться абсолютно все.

Его требование прозвучало во время двухдневной встречи командующих вооруженными силами стран НАТО в Брюсселе.

Мы должны добиться того, чего мы хотим добиться для нашей коллективной обороны. Однако ответственность за свободу лежит не только на плечах в погонах. Чтобы укрепить нашу коллективную защиту и одновременно поддержать Украину в ее экзистенциальной борьбе, нам нужен общий подход, - добавил Роб Бауэр.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Премьер Эстонии озвучила прогноз касательно нападения РФ на НАТО
Кая Каллас
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Топ-руководитель НАТО призвал Альянс готовиться к боевым действиям
Роб Бауэр
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кто станет новым генсеком НАТО — данные Bloomberg
Марк Рютте

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.