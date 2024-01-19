Топ-руководитель НАТО призывает готовиться к тотальной войне с Россией

По мнению главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, гражданское население на Западе должно начать готовиться к "тотальной войне" с РФ.
В НАТО подтвердили, что начали подготовку к вторжению РФ
Как считает Роб Бауэр, столкновение Альянса и армии России не является неизбежным, однако по состоянию на сегодняшний день это вполне реальный сценарий.
По словам адмирала, Швеция поступила правильно, призвав свое население готовиться к войне в начале этого месяца.
Что важно понимать, предупреждение Роба Бауэра прозвучало в преддверии начала самых масштабных учений Альянса со времен холодной войны, во время которых войска блока будут отрабатывать отражение вторжения армии РФ.
Топ-руководительно НАТО настаивает на трансформации боеспособности блока
Следует также отметить, что недавно Роб Бауэр публично призвал Альянс к неотложной трансформации боеспособности в эпоху непредсказуемости, в которой может случиться абсолютно все.
Его требование прозвучало во время двухдневной встречи командующих вооруженными силами стран НАТО в Брюсселе.
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