Топ-руководитель НАТО призывает готовиться к тотальной войне с Россией

По мнению главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, гражданское население на Западе должно начать готовиться к "тотальной войне" с РФ.

В НАТО подтвердили, что начали подготовку к вторжению РФ

Как считает Роб Бауэр, столкновение Альянса и армии России не является неизбежным, однако по состоянию на сегодняшний день это вполне реальный сценарий.

Мы должны осознать, что мир не является данность, что мы живем в мире. Именно поэтому мы (силы НАТО - ред.) готовимся к конфликту с Россией. …Но дискуссия гораздо шире. Речь также идет о промышленной базе и о людях, которые должны понимать, что они играют определенную роль, - подчеркнул топ-руководитель блока. Поделиться

По словам адмирала, Швеция поступила правильно, призвав свое население готовиться к войне в начале этого месяца.

Все начинается с этого (…) Осознание того, что не все можно предсказать и не все будет хорошо в последующие 20 лет, – объяснил он. Поделиться

Что важно понимать, предупреждение Роба Бауэра прозвучало в преддверии начала самых масштабных учений Альянса со времен холодной войны, во время которых войска блока будут отрабатывать отражение вторжения армии РФ.

Топ-руководительно НАТО настаивает на трансформации боеспособности блока

Следует также отметить, что недавно Роб Бауэр публично призвал Альянс к неотложной трансформации боеспособности в эпоху непредсказуемости, в которой может случиться абсолютно все.

Его требование прозвучало во время двухдневной встречи командующих вооруженными силами стран НАТО в Брюсселе.