Топ-керівник НАТО закликає готуватися до тотальної війни з Росією

На переконання очільника військового комітету НАТО Роба Бауера, цивільне населення на Заході повинно почати готуватися до "тотальної війни" з РФ.
У НАТО підтвердили, що розпочали підготовку до вторгнення РФ
Як вважає Роб Бауер, зіткнення Альянсу та армії Росії не є неминучим, однак станом на сьогодні це цілком можливий сценарій.
За словами адмірала, Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку цього місяця.
Що важливо розуміти, попередження Роба Бауера пролунало напередодні початку наймасштабніших навчань Альянсу з часів холодної війни, під час яких війська блоку будуть відпрацьовувати відбиття вторгнення армії РФ.
Топ-керівник НАТО наполягає на трансформації боєздатності блоку
Варто також зазначити, що нещодавно Роб Бауер публічно закликав Альянс до невідкладної трансформації боєздатності в епоху непередбачуваності, у якій може трапитись "будь-що".
Його вимога пролунала під час дводенної зустрічі командувачів збройних сил країн НАТО у Брюсселі.
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