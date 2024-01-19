Топ-керівник НАТО закликає готуватися до тотальної війни з Росією

На переконання очільника військового комітету НАТО Роба Бауера, цивільне населення на Заході повинно почати готуватися до "тотальної війни" з РФ.

У НАТО підтвердили, що розпочали підготовку до вторгнення РФ

Як вважає Роб Бауер, зіткнення Альянсу та армії Росії не є неминучим, однак станом на сьогодні це цілком можливий сценарій.

Ми повинні усвідомити, що мир не є даністю, що ми живемо в мирі. І саме тому ми (сили НАТО) готуємося до конфлікту з Росією. …Але дискусія набагато ширша. Йдеться також про промислову базу і про людей, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль, - наголосив топ-керівник блоку. Поширити

За словами адмірала, Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку цього місяця.

Все починається з цього (...) Усвідомлення того, що не все можна передбачити і не все буде добре в наступні 20 років, - пояснив він. Поширити

Що важливо розуміти, попередження Роба Бауера пролунало напередодні початку наймасштабніших навчань Альянсу з часів холодної війни, під час яких війська блоку будуть відпрацьовувати відбиття вторгнення армії РФ.

Топ-керівник НАТО наполягає на трансформації боєздатності блоку

Варто також зазначити, що нещодавно Роб Бауер публічно закликав Альянс до невідкладної трансформації боєздатності в епоху непередбачуваності, у якій може трапитись "будь-що".

Його вимога пролунала під час дводенної зустрічі командувачів збройних сил країн НАТО у Брюсселі.