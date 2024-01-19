Як вдалося дізнатися британським журналістам, прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте можуть призначити генсеком НАТО до літа 2024 року.
Марк Рютте може стати новим генсеком НАТО: перші подробиці
Анонімні джерела Bloomberg розповідають про те, що члени Альянсу, які підтримують кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду глави НАТО, працюють над тим, щоб рішення щодо його призначення ухвалили до літа 2024 року.
За словами журналістів, ці терміни можуть бути продовжені, однак у блоці розраховують на те, що рішення буде прийняте до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.
Що важливо розуміти, рішення має бути одностайним серед 31 країни-члена Організації Північноатлантичного договору.
Рютте зіткнеться з багатьма викликами у разі обрання генсеком НАТО
Журналісти звертають увагу на те, що роль генерального секретаря НАТО буде особливо важливою, адже російсько-українська війна може тривати роками.
Що важливо розуміти, Марк Рютте завершить 13-річний термін перебування на посаді прем'єр-міністра Нідерландів після того, як пів року уряд його країни розпався на тлі суперечок щодо міграції.
Він піде у відставку, щойно буде сформовано новий коаліційний уряд, який очолить ультраправий політик Герт Вілдерс.
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