Хто стане новим генсеком НАТО — дані Bloomberg
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Хто стане новим генсеком НАТО — дані Bloomberg

Марк Рютте
Джерело:  Bloomberg

Як вдалося дізнатися британським журналістам, прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте можуть призначити генсеком НАТО до літа 2024 року.

Марк Рютте може стати новим генсеком НАТО: перші подробиці

Анонімні джерела Bloomberg розповідають про те, що члени Альянсу, які підтримують кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду глави НАТО, працюють над тим, щоб рішення щодо його призначення ухвалили до літа 2024 року.

За словами журналістів, ці терміни можуть бути продовжені, однак у блоці розраховують на те, що рішення буде прийняте до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.

Що важливо розуміти, рішення має бути одностайним серед 31 країни-члена Організації Північноатлантичного договору.

Рютте вже є фаворитом на посаду Генерального секретаря Єнса Столтенберга, термін повноважень якого закінчується в жовтні. Попри це варто розуміти, що деякі країни Східної Європи все ще мають підтримати нідерландського політика.

Рютте зіткнеться з багатьма викликами у разі обрання генсеком НАТО

Журналісти звертають увагу на те, що роль генерального секретаря НАТО буде особливо важливою, адже російсько-українська війна може тривати роками.

Керівнику НАТО необхідно буде знайти баланс між уникненням будь-яких прямих наслідків або більш широкої ескалації між Альянсом і Росією, а також заохоченням союзників продовжувати військову і фінансову підтримку України, оскільки громадськість починає втомлюватися від цих витрат, – пише редакція видання.

Що важливо розуміти, Марк Рютте завершить 13-річний термін перебування на посаді прем'єр-міністра Нідерландів після того, як пів року уряд його країни розпався на тлі суперечок щодо міграції.

Він піде у відставку, щойно буде сформовано новий коаліційний уряд, який очолить ультраправий політик Герт Вілдерс.

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