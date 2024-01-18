У НАТО зробили оптимістичний прогноз щодо війни в Україні у 2024 році

За словами керівника військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера, не варто песимістично сприймати ситуацію на полі бою у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України, адже російські окупанти не ведуть ефективних бойових дій.
Що прогнозують у НАТО стосовно війни в Україні протягом цього року
Бауер зазначив, що 17 січня у НАТО заслухали військового представника України генерал-майора Сергія Салкуцана, який виступав від імені головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Він підкреслив, що українські військові вже 694 дні успішно чинять опір масштабній зброїній агресії окупаційної російської армії.
Він підкреслив, що військово-політичному керівництву України вдалось зберегти суверенітет країни і наблизити євроатлантичну інтеграцію.
Окрім цього українські військові завдали важких втрат злочинній армії РФ, яка вже втратила від початку масштабного вторгнення більше 300 тис солдатів вбитими та пораненими.
За його словами, "усі військові лідери, які були присутні за столом, запевнили у твердій відданості допомагати українським братам і сестрам захищатися".
Також він підкреслив, що єдиний спосіб, щоб здобути довготривале розв'язання війни за столом переговорів, полягає у зміцненні українських позиції на полі бою.
Чи варто очікувати великого прориву у війні протягом 2024 року
На думку Бауера, наразі ні українська, ні російська сторони на мають можливості для масштабного руху вперед.
На фронті спостерігається ситуація, коли одні й ті самі позиції по кілька разів переходять з рук в руки.
Високопосадовець НАТО підкреслив, що останні атаки російських окупантів протягом кількох минулих місяців не можна назвати успішними.
Водночас, він сказав, що це вимагатиме наявності особового складу, належної підготовки, відповідних спроможностей та боєприпасів.
У цьому зв'язку, за його словами, треба продовжувати підтримувати Україну.
Він відзначив, що українці не мають альтернатив і повинні воювати.
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