У НАТО зробили оптимістичний прогноз щодо війни в Україні у 2024 році

За словами керівника військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера, не варто песимістично сприймати ситуацію на полі бою у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України, адже російські окупанти не ведуть ефективних бойових дій.

Що прогнозують у НАТО стосовно війни в Україні протягом цього року

Бауер зазначив, що 17 січня у НАТО заслухали військового представника України генерал-майора Сергія Салкуцана, який виступав від імені головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Наша оцінка полягає у тому, що тривають інтенсивні бойові дії. І хоча останні атаки Росії є нищівними, у військовому плані вони не є ефективними. У той же час, ми бачимо суттєві військові успіхи з української сторони. У той час як світ, можливо, був занадто оптимістичним у 2023 році, важливо, аби у 2024 році ми не стали занадто песимістичними, - підкреслює Бауер. Поширити

Він підкреслив, що українські військові вже 694 дні успішно чинять опір масштабній зброїній агресії окупаційної російської армії.

Він підкреслив, що військово-політичному керівництву України вдалось зберегти суверенітет країни і наблизити євроатлантичну інтеграцію.

Окрім цього українські військові завдали важких втрат злочинній армії РФ, яка вже втратила від початку масштабного вторгнення більше 300 тис солдатів вбитими та пораненими.

Українцям вдалося звільнити значну частину їхньої території, витіснити росіян з майже 50% території, окупованої з початку війни. Ще один здобуток полягає у тому, що українці спроможні здійснювати глибокі удари та знищувати ключові російські спроможності. Той факт, що Україна була здатною без справжніх військово-морських сил відтіснити російський Чорноморський флот і відкрити зерновий коридор - це ще один величезний здобуток, - зазначив Бауер. Поширити

За його словами, "усі військові лідери, які були присутні за столом, запевнили у твердій відданості допомагати українським братам і сестрам захищатися".

Це не благодійність. Підтримувати Україну - ця пряма інвестиція у нашу власну безпеку, - зазначає глава військового комітету НАТО. Поширити

Також він підкреслив, що єдиний спосіб, щоб здобути довготривале розв'язання війни за столом переговорів, полягає у зміцненні українських позиції на полі бою.

Чи варто очікувати великого прориву у війні протягом 2024 року

На думку Бауера, наразі ні українська, ні російська сторони на мають можливості для масштабного руху вперед.

На фронті спостерігається ситуація, коли одні й ті самі позиції по кілька разів переходять з рук в руки.

Високопосадовець НАТО підкреслив, що останні атаки російських окупантів протягом кількох минулих місяців не можна назвати успішними.

Обидві сторони зараз перебувають у фазі, коли немає великого руху вперед з одного боку чи іншого. Це те, що ми бачимо. Звичайно, обидві сторони продовжать докладати зусиль, аби мати перевагу з точки зору ініціативи та можливостей, які вони знаходитимуть, і якщо можливо, вони це використовуватимуть, - зазначає Бауер. Поширити

Водночас, він сказав, що це вимагатиме наявності особового складу, належної підготовки, відповідних спроможностей та боєприпасів.

Усе це робиться і над цим ведеться робота з усіма країнами, які співпрацюють з Україною у цих зусиллях, як це й було впродовж останніх двох років. Я не думаю, що ми повинні очікувати на диво від обох сторін, але неодмінно, обидві держави вивчатимуть можливості, і це не буде легко, - підкреслив адмірал НАТО. Поширити

У цьому зв'язку, за його словами, треба продовжувати підтримувати Україну.

Він відзначив, що українці не мають альтернатив і повинні воювати.