НАТО проведе масштабні навчання в рамках підготовки до нападу РФ

Країни НАТО готуються провести масштабні навчання у лютому в рамках підготовки до загрози нападу з боку РФ.

Що відомо про масштабні навчання НАТО в рамках підготовки до агресії з боку РФ

Зазначається, що навчання вже отримали назву “Стійкий захисник".

У них мають прийняти участь до 90 тис військовослужбовців з різних країн-членів Альянсу.

За інформацією журналістів видання, проведення навчань обговорювалось в кулуарах зустрічі вищих військових представників Альянсу у Брюсселі.

За інформацією німецьких журналістів, за сценарієм навчань, в результаті нападу РФ активовано 5-ї статтю про колективний захист.

На навчаннях, зокрема, перевірять оповіщення та розгортання національних і багатонаціональних сухопутних сил.

Також додається, що навчання буде проведено на території Північної Норвегії, за інформацією інших співрозмовників, вони можуть пройти у Литві або Угорщині.

Бундесвер надасть 12 тисяч солдатів, а також 3 тисячі транспортних засобів і 30 літаків.

Від Великої Британії мають бути надані авіаносець і кілька винищувачів F-35, йдеться у публікації.

Очікувана кількість військових у прийдешніх навчаннях НАТО у 90 тисяч робить їх найбільшими з часів закінчення "холодної війни". Так, у серії маневрів 1988 року було задіяно близько 125 тисяч солдатів.

У НАТО очікують отримання Росією ракет від Ірану

За інформацією керівника військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера, Іран, скоріш за все, почне передавати власні ракети Росії.

Він зазначив, що очікує на постачання іранських ракет до Росії. Москва вже неодноразово просила про таку допомогу.

При цьому, за його словами, застосування ракет Ірану російськими військовими поки що не спостерігається.