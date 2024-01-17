У НАТО заявляють про беспрецедентний ризик початку Третьої світової

За словами глави Військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера, епоха миру та стабільності завершилась і попереду дуже непередбачувані часи.
Чи перебуває світ на порозі Третьої світової війни
Бауер підкреслив, що для протидії глобальним загрозам західні країни повинні почати залучати суспільство, а не обмежуватись стандартними планами керівництва штабів.
Також Бауер закликав політичних лідерів та військове керівництво західних країн кардинально змінити свої підходи до надання військової допомоги Україні.
Чому США не зробили більше для перемоги України у війні
Як зазначається у матеріалі видання Bloomberg, протягом 2 років від початку розв’язаної РФ злочинної війни проти України чи зробили США все можливе, аби допомогти Україні досягти максимально сильних позицій?
Зазначається, що Україна поступово перехопила ініціативу після того, як російський штурм провалився у 2022 році.
В результаті контрнаступу наприкінці 2022 року перевантажені російські війська відкинули від Харкова і Херсона.
Однак у 2023 році ЗСУ не змогли прорвати краще підготовлені оборонні лінії на сході і півдні.
За інформацією журналістів видання, серед критиків політики адміністрації Байдена лунають закиди, що США могли зробити більше для України і також більш оперативно.
Можливо, тоді б Україна могла завдати сильнішого удару раніше, здійснивши рішучий контрнаступ, коли армія РФ була найбільш слабкою.
Вказано, що такий аргумент є справедливим, однак не варто його перебільшувати.
Постачання деяких життєво важливих видів озброєнь, таких як 155-мм боєприпаси, було обмеженим переважно доступністю світових запасів, а не американською щедрістю.
Також вказується, що у березні 2022 року, коли армія РФ була вразливою, Вашингтон міг би поставити Путіну ультиматум, погрожуючи військовою інтервенцією Заходу на чолі зі США.
Однак Байден відкинув подібні ідеї з самого початку, остерігаючись ризику ще більшої конфронтації з Росією, зокрема ядерної ескалації.
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